白俄总统称得知有人要暗杀普里戈津绝密情报后即刻告知普京了

俄罗斯/白俄罗斯/普里戈津

俄罗斯侵犯乌克兰进入第18个月之际，今年6月发动军事叛乱行动的俄罗斯佣兵组织“瓦格纳集团”首脑普里戈津搭乘私人飞机23日发生坠机意外，普里戈津据信已死于空难，外界普遍认为幕后黑手正是俄罗斯总统普京。但普京亲密盟友、白俄罗斯总统卢卡申科稍早表示，他早已收到深层情报知悉有人要暗杀普里戈津，随后便立即告知普京，而普京则把消息转告普里戈津，提醒他有人要杀害他。

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据新头壳今天报道称，白俄总统称｢普京曾提醒普里戈津（Yevgeny Prigozhin）有人要杀他｣。

普里戈津可是还是死了。

该报根据白俄官媒白俄罗斯通讯社（BelTA）25日消息，卢卡申科（Alexander Lukashenko）是在参观一所大学后接受媒体访问，他针对普里戈津坠机罹难一事指出：“上次我们飞往阿拉伯联合酋长国时，我从深层情报收到了一些非常重要的消息。关于企图刺杀普里戈津的计划。我发出指示，2小时内他们找到了俄罗斯驻阿联大使并把他传唤给我。我将一份关于刺杀普里戈津的加密电文交了给他，由他转交给克里姆林宫的普京和俄罗斯联邦安全局局长波特尼科夫。”

卢卡申科续指，一段时间后，他问普里戈津，是否收到这个密件讯息。普里戈津回答“有”，而且是普京亲自警告他，有人在策划暗杀行动。

卢卡申科强调普里戈津的死“与普京无关”。

卢卡申科提到，在瓦格纳集团今年6月发动兵变后，是他说服普京不要“歼灭”瓦格纳集团。他曾至少两次警告普里戈津和瓦格纳集团联合创办人乌特金可能有致命威胁。第一次是瓦格纳集团成员兵变期间，卢卡申科警告普里戈津若执意朝莫斯科前进，就“必死无疑”。当时普里戈津很不屑地回复：“去死吧，我会死。”第二次警告是普里戈津和乌特金两人一起找卢卡申科会面时，卢卡申科再度向两人示警：“老弟，小心点。”

新头壳说，不过消息中并未交代卢卡申科是何时得知警讯并告知两人小心生命安全。

消息也没有提及卢卡申科是否知道是谁要暗杀普里戈津。

该报称，卢卡申科还说：“我们都是男人，战争就是战争，但那三名飞行员和空服员有何罪？那里有一半的人与这次兵变无关。这就是我不理解、不接受的原因。这是不可接受的。”

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