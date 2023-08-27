乌克兰无人机再抵近莫斯科

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯报告周六在该国领土上发生了一系列遭无人机袭击事件，袭击除了导致与乌克兰接壤的地区至少一人死亡，并再次迫使首都莫斯科的三个主要机场暂时关闭。昨天稍早，俄罗斯已经报告乌克兰无人机袭击莫斯科但在远郊被拦截击落。

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据路透社今天报道称，俄罗斯报告在莫斯科附近和与乌克兰接壤边境附近都击落无人机。

据莫斯科市长报告，俄罗斯防空系统在克里姆林宫以西约 50 公里（30 英里）处的莫斯科地区伊斯特拉地区击落了一架乌克兰发射的无人机。

而据塔斯社消息称，莫斯科谢列梅捷沃、多莫杰多沃和伏努科沃机场因无人机袭击威胁暂停航班数小时。

根据俄罗斯西南部与乌克兰接壤的别尔哥罗德地区州长报告，该地区上空一架无人机的弹片造成一人死亡。他还报告说，乌克兰对乌拉佐沃村的炮击造成 6 人受伤，16 栋房屋受损。

俄罗斯国防部表示，俄罗斯空军周六晚上还在俄罗斯西部与乌克兰接壤的布良斯克地区击落了一架乌克兰发射的无人机。

路透社说无法独立核实这些报道。

乌克兰没有对报道的袭击事件发表评论。基辅很少公开声称对俄罗斯境内的袭击事件负责，俄罗斯在 18 个多月前入侵了基辅。

俄罗斯南部地区的跨境炮击和无人机袭击已连续数月频繁发生，但针对莫斯科的无人机袭击却是最近才出现的现象。五月初，有两枚炸弹在克里姆林宫遭到枪击。此后，首都的一个商业区多次遭到袭击，该市的其他地区和更广泛的地区也成为目标。

路透社说，虽然无人机袭击没有在首都造成人员伤亡或严重破坏，但无人机袭击却让莫斯科人重新认识了战争，戳穿了克里姆林宫关于俄罗斯在乌克兰的“特别军事行动”正在按计划进行的说法。

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