俄罗斯人疯传普里戈津一旧视频 称不相信莫斯科眼泪

俄罗斯/普里戈津

俄罗斯人传看一段 40 秒的旧采访片段，其中有俄罗斯雇佣军头目普里戈津关于他宁愿被杀，也不愿对自己的国家撒谎，并谈到飞机在空中解体的讲话，引发了网络热议，周日关于他的死亡原因各种猜测甚嚣尘上。

广告 继续浏览后续

据路透社报道称，一段旧视频引发人们对俄罗斯普里戈津命运的疯狂猜测。

俄罗斯航空当局表示，瓦格纳集团负责人乘坐的一架私人飞机于周三在莫斯科西北部坠毁，无人生还，而此时距离他领导针对俄罗斯军队陆军首长的叛变失败正好两个月。克里姆林宫称，西方关于他是按照克里姆林宫的命令被杀的说法“绝对是谎言”。

在这段视频中，普里戈津最初在 4 月 29 日发表了对俄罗斯军事博主谢苗·佩戈夫 (Semyon Pegov) 的采访，他表示，俄罗斯正处于灾难的边缘，因为国防机构正在逐渐驱逐那些拒绝奉承高层管理人员的说真话的人。据普里戈津在视频里说，“今天我们已经达到了沸点。”他在瓦格纳的 Telegram 频道“灰色地带”上发布的剪辑中说道，“为什么我要这么诚实地说？因为我没有权利在那些将要生活在这个国家的人们面前撒谎。他们现在被欺骗了。最好杀了我好。”普里戈津还说，“但我不会撒谎，我必须诚实地说，俄罗斯正处于灾难的边缘。如果今天不调整这些齿轮，那么飞机就会在空中解体。”

据路透社说，几个小时内，“灰色地带”就发布了数百条回复。

“可是他知道。”一位名字翻译为“前哨”的 Telegram 用户在第一个回复中写道。

一些帖子推测普里戈津还活着。有人说他“很快就会从鼻烟壶里跳出来，让魔鬼们屁滚尿流”。

另一人表示，如果普里戈津和俄罗斯前战争司令谢尔盖·苏罗维金（据报道在坠机当天被解除空军司令职务）“两个人都坐在牙买加，喝着果汁朗姆酒，或一杯巨大的饮料，那就太酷了”。

一些帖子矛头指向克里姆林宫，其中一条评论称这次坠机是普京总统一手造成的，帖子并说，“你除非是阿米巴原虫才能不明白这一点。”

据称，一些帖子指责法国，另一些则指责乌克兰。一篇帖子称，乌克兰奉美国特种部队“和盎格鲁撒克逊人”的命令杀害了普里戈津，并说，“失去这样一位英雄对我们来说很不方便”。

有人用三个哭笑不得的表情符号回应这个说法。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅