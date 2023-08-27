俄罗斯官方说基因测试证实普里戈津死于空难

俄罗斯/瓦格纳兵变/普里戈津

俄罗斯调查人员今天报告，基因测试已证实瓦格纳雇佣兵组织头目叶夫根尼·普里戈津是上周空难中丧生的10人之一。

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据路透社今天报道称，俄罗斯官方称基因测试证实普里戈津死于空难。俄罗斯航空机构此前公布了周三在莫斯科西北部特维尔地区坠毁的私人飞机上所有 10 人的姓名。其中包括普里戈津和德米特里·乌特金（Dmitry Utkin），乌特金被认为是普里戈津的得力助手，帮助建立了瓦格纳雇佣军。

俄罗斯调查委员会在电报群 Telegram 消息应用程序上发表声明称，“作为特维尔地区飞机失事调查的一部分，分子遗传学检查已经完成。”报告称：“根据它们的结果，所有 10 名死者的身份均已确定。他们与飞行单上列出的名单相符。”

有人猜测并怀疑，特别是在支持瓦格纳的电报频道上，普里戈津是否真的在这趟注定失败的航班上。怀疑者认为，众所周知，普里戈津会采取各种安全预防措施，以防有人企图刺杀他。

当局尚未透露他们认为是什么导致了他的私人飞机从天上坠落。

据该报道，事故发生两个月前，普里戈津和他的瓦格纳雇佣兵发动了针对俄罗斯军事指挥官的叛变，他们控制了南部城市罗斯托夫，并向莫斯科推进，然后在距首都约 200 公里处转向。

俄罗斯总统普京将6月23日至24日的兵变描述为一次危险的“背后捅刀”，但普京后来在克里姆林宫会见了普里戈津。周四，他向据信在事故中丧生的人员家属表示哀悼。

西方舆论和评论人士在没有拿出证据的情况下暗示，普京下令处决普里戈津，作为对叛变的惩罚，兵变被评论是普京自1999年上台以来面临的对他的统治的最大挑战。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫周五表示，此类说法“绝对是谎言”。当被问及普京是否可能参加普里戈津的葬礼时，佩斯科夫表示现在说还为时过早，并指出总统“日程繁忙”。

普京周四对普里戈津发表了褒贬不一的敬意，称普里戈津是一位“才华横溢的商人”，但也是一个“在生活中犯过严重错误”的有缺陷的人。

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