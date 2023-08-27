俄罗斯流亡女记者德国乘车遭遇不适 德国调查下毒谋害案

俄罗斯/德国/下毒

俄罗斯女记者柯斯秋琴科去年底在前往德国柏林的列车上疑似被下毒出现身体不适。她错过紧急就医无法检测毒素。后来当医生告诉柯斯秋琴科她可能是中毒了，她的第一个反应是笑了出来。当时几乎在同时期有3名俄罗斯独立女记者在国外被下毒，她们出现的症状都很类似。柏林检方发言人25日说：“我们可以证实，正针对柯斯秋琴科遭谋杀未遂的案子进行调查。”

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据中央社今天引述消息报道称，俄罗斯女记者柯斯秋琴科虽有4名同事因做出不利俄国的报导而被谋杀，但她去年底在前往德国柏林的列车上出现身体不适时，还没想过自己是中毒了。柯斯秋琴科（Elena Kostyuchenko）告诉路透社说：“当你身为俄罗斯的调查记者时，总得时时提防，事事注意。但我身在欧洲时，会完全忘了相关的安全措施。”

德国检方正在调查此事。德国检方称正在调查柯斯秋琴科去年10月之所以生病，是不是因为成了一起谋杀未遂案的受害者。她目前躲起来避免危险。

她从慕尼黑坐火车到柏林的旅途中，出现迷失方向和胃痛的情况，症状持续了数周。当她意识到自己可能是中毒时，已经来不及对任何毒素作鉴定了。谈到自己出现身体肿胀等症状时，她说：“我不得不摘下戒指，因为我的手指看起还来好像香肠。”几个月后，科斯秋琴科仍感到筋疲力尽，每天只能工作3小时。

该报道称，过去，就曾有俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）旅居海外的敌人遭下毒，其中包括幸存的前特务斯克里帕尔（Sergei Skripal）和不幸丧命的李维宁科（Sergei Litvinenko）。还有一名前车臣叛军在柏林身亡，德国法院称那是俄国政府下令的暗杀事件。但克里姆林宫否认涉及这些夺人性命之事。

据柯斯秋琴科说：“这符合普京的说法，即不能原谅叛徒。不过我始终未与特务单位合作过，而且我当时认为我人在欧洲，所以是安全的。”

中央社称，揭露俄罗斯在乌克兰涉嫌战争罪行的柯斯秋琴科说：“当我身在欧洲时，完全忘了相关的安全措施，例如我在讨论慕尼黑的行程时，就用了脸书（Facebook）的Messenger通讯软件。”过去那些认为自己在国内面临风险的俄罗斯活动人士和记者，曾将欧盟各国首都视为可能的避风港，但如今他们也可能在海外成为被攻击的目标，这是相当令人震惊的变化。

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