离红场不远之处出现一个悼念普里戈津的“小灵堂”

自发小灵堂

俄罗斯 – 俄罗斯调查委员会发言人佩钦科表示，作为特维尔地区坠机事件调查的一部分，分子遗传学检测已经完成。意思是说，基因测试证实瓦格纳集团首领普里戈津死于23日的坠机。俄罗斯当局早先公布了坠机死亡者名单，其中包括普里戈津和他的助手乌特金。

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私人飞机上遇难人的身份查明了，但丝毫没有谈及空难的原因。到底是飞行员失误？还是技术故障？或是舱内有炸弹？飞机会不会是遭地对空导弹击落的呢？调查委员会回避了这一连串的问题。

克里姆林宫则否认下令暗杀叶夫根尼·普里戈金，称这些“猜测”是无稽之谈。莫斯科最亲密的盟友、白俄罗斯总统卢卡申科更是敲边鼓说，“无法想象”俄罗斯总统下令暗杀瓦格纳的老板。

在谈到调查时，普京24日保证，调查将“全面”进行，并将得出最终结论。那么确认了尸体是不是就是最终结论了呢？

瓦格纳内部和民间自发地追念普里戈津。在离红场不远的街道Varvarka街有一个自发的灵堂，来的人不是很多，他们拿着鲜花、照片来追念这位他们心目中的“民族英雄”。法新社记者从莫斯科发回报道说，这个离红场不远的小灵堂堆满了鲜花。一名到这里来的人告诉法新社记者：肯定是普里戈津的敌人杀了他。希望那些犯下这个罪行的能够得到应有的惩罚。

其他一些城市也出现了自发的悼念活动。不论在瓦格纳兵营、训练地或是在他发家的圣彼得堡，就连新西伯利亚州也有不少的小灵堂悼念他。

俄罗斯总统普金24日打破沉默，谈到普里戈津的死亡时表示，“普里戈津是一个命运坎坷，在生活中犯过严重的错误的人。” 普里戈津乘坐的私人飞机8月23日晚飞往圣彼得堡途中在莫斯科西北部坠毁，包括三名机组人员在内的机上十人全部遇难。

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