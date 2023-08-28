乌克兰称解放东南部一战略重镇

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军队周一报告，已经解放了东南部的罗布坦重镇，并试图进一步向南推进，继续对俄罗斯军队进行反攻。

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乌克兰报告已经解放东南部一战略居点。乌克兰军方上个星期曾报告，乌克兰部队已在当地升起国旗，但仍在进行周边扫荡行动。

一名带兵进入罗博坦的指挥官上星期对路透社表示，乌克兰军队认为他们已经突破了俄罗斯在南部最困难的防线，现在将开始更快地推进。军方援引国防部副部长汉娜·马利亚尔的话说：“Robotyne 已被解放。”

该重镇位于扎波罗热地区前线城镇奥里希夫以南 10 公里（6 英里）处，位于通往俄罗斯占领的公路和铁路枢纽托克马克的重要道路上。

乌克兰军队于六月初开始反攻，目前正在向罗布坦​​东南部和附近的马拉托克马奇卡南部移动。

乌克兰成功夺回罗布坦之前，有消息称，北约高级军事首脑和乌克兰最高将领本月将举行会议，讨论重新调整乌克兰的军事战略。

乌克兰军队也在乌克兰东部与俄罗斯军队作战，但反攻的进展比普遍预期的要慢，因为他们遇到了俄罗斯广阔的雷区和战壕。

乌克兰军方承认过去一周东部战场局势“非常激烈”。俄罗斯军队正在那里集结新的部队，莫斯科的目标是在那里部署精锐战斗力。

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