国际电子竞技联合会恢复俄选手的参赛资格

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欧洲 – 俄罗斯联邦周一宣布，国际电子竞技联合会已决定恢复俄罗斯选手的参赛资格，他们将能够以自己的旗帜和国歌参加国际比赛。一份声明中表示：“代表们撤销了 2022 年 4 月 18 日大会做出的俄罗斯运动员不能以本国国旗参加国际比赛的决定。”

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据国际电子竞技联合会介绍，32名代表投票赞成恢复原职，13人投反对票，25人弃权。该联合会表示，“俄罗斯国家计算机运动队将再次能够以自己的旗帜和自己的名义参加比赛”。

媒体援引俄罗斯联邦总统德米特里·斯密特的话说：“体育运动必须团结起来，出于民族或其他原因对运动员的任何形式的歧视都是不可接受的。因此，我们很高兴能够推翻之前的决定”。

自 2022 年乌克兰冲突爆发以来，俄罗斯和白俄罗斯运动员被剥夺了参加国际比赛的机会，在 2024 年巴黎奥运会前夕，许多联合会正在讨论俄罗斯和白俄罗斯运动员重返社会的问题。

国际奥委会（IOC）建议国际单项体育联合会以中立的名义恢复俄罗斯和白俄罗斯运动员的比赛资格，条件是运动员没有积极支持对乌克兰的军事进攻。不过，国际奥委会尚未确定俄罗斯人和白俄罗斯人是否参加奥运会。

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