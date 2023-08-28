方济各对访问蒙古很期待

梵蒂冈/方济各/访问蒙古

罗马天主教皇方济各周日表示，他很荣幸能够拜访具有“伟大宗教传统”的“高贵而智慧的人民”。方济各即将启程前往蒙古访问。虽然天主教不是蒙古的主要宗教，但访问天主教徒占少数的地方是方济各政策的一部分，目的是引起人们对他所称社会和世界边缘地区的人们和问题的关注。

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教宗将越过世界他地而探访蒙古的寥寥无几的天主教。蒙古的天主教徒总共1,450名，可能能被安排进圣彼得大教堂很多次，而且他们的人数比一些天主教国家的一个小镇的一个小教区的教徒还少。那么，为什么 86 岁且需要轮椅的弗朗西斯教皇本周要长途跋涉 8,278 公里（5,143 英里）来拜访他们呢？

本质上，套用 1920 年代英国登山家乔治·马洛里 (George Mallory) 的回答，解释他为什么要翻越珠穆朗玛峰，因为那里有天主教徒。

其实方济各还没有访问过西欧的大部分首都。

方济各将出席在蒙古举行的跨宗教仪式，方济各在昨天的每周星期天中午讲话中表示，他将参观“一个人数不多但信仰活跃的教堂”。

去年，方济各任命意大利人乔治·马伦戈大主教为首位常驻蒙古的枢机主教，担任蒙古天主教会的行政长官。

马伦戈上个月在罗马表示，“这表明对教皇来说，每一位信徒都很重要。”

蒙古有 9 个教区，而意大利有 25,500 个教区。最小的一个距离首都数百英里，只有 30 至 40 名成员。

方济各周日表示，他很荣幸能够拜访具有“伟大宗教传统”的“高贵而智慧的人民”。

大约 60% 的蒙古人有宗教信仰。根据美国国务院的数据，其中 87.1% 为佛教徒，5.4% 为穆斯林，4.2% 为萨满教徒，2.2% 为基督教，1.1% 为其他宗教信徒。

本土蒙古天主教神父只有两名。

据路透社今天报道称，这个拥有约 330 万人口的国家对罗马天主教会具有重要的战略意义，因为它靠近中国，梵蒂冈正试图改善中国天主教徒的处境，尽管与中国共产党政府的关系时而紧张。

1921 年之前，蒙古一直是中国的一部分，至今仍与北京保持着密切的联系。外交官表示，它可以作为梵蒂冈与中国关系的中间人。

该报道称，目前尚不清楚是否允许任何来自中国的天主教徒过境拜见教皇。

中国是迄今为止蒙古最大的出口市场，购买其大部分煤炭、铜和羊绒，乌兰巴托也依靠中国的铁路网络将货物运送到第三国。自1990年苏联支持的共产党政府垮台以来，蒙古藏传佛教复兴，达赖喇嘛被视为其主要精神领袖。

然而，中国一再向蒙古施压，不允许88岁的流亡西藏领导人达赖喇嘛访问，并指责达赖喇嘛是危险的分裂分子。

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