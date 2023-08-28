波兰波罗的海3国要求白俄驱逐瓦格纳

军事

欧洲 – 波兰和波罗的海国家28日要求白俄罗斯将俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）驱逐出境。瓦格纳佣兵在对莫斯科发动兵变失利后，转往了白俄罗斯。

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法新社报导，波兰、立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚的内政部长召开会议后，波兰内政部长卡明斯基（Mariusz Kaminski）告诉媒体：“我们要求白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）的政权立即将瓦格纳集团从白俄罗斯驱逐出去。”

根据波兰说法，目前有数以千计的瓦格纳战士驻扎在白俄罗斯。白俄罗斯和俄罗斯、乌克兰及波兰接壤。

白俄罗斯强人鲁卡申柯最近曾说，他将让约一万名瓦格纳部队留在境内。

卡明斯基28日表示：“数以千计的瓦格纳士兵目前士气严重低落，并被控犯下违反人道罪。他们有些来自俄罗斯监狱，因承诺前往乌克兰打仗而换取从狱中释放。”

路透社报导，卡明斯基还说，一旦发生瓦格纳佣兵涉入的“严重事件”，波兰和波罗的海国家将全面关闭与白俄罗斯的边界。

他在记者会上表示：“我们要求明斯克当局下令瓦格纳集团立即离开白俄罗斯领土，以及下令非法移民立即离开边界地区，并将他们遣送回国。”

卡明斯基还说：“一旦爆发重大事件，无论是在波兰或立陶宛边界，我们将立即报复，且截至目前开放的穿越边界也将全部关闭。”

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