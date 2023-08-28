米歇尔：欧盟须做好准备在2030年前接纳新成员

接纳新成员

欧洲 – 欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔(Charles Michel)28日在斯洛文尼亚主办的一次论坛上表示，要做好接纳新成员国的准备。他表示，欧盟必须在2030年前准备好接纳新成员。

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具有候选国资格的巴尔干国家包括阿尔巴尼亚、波斯尼亚、科索沃、黑山共和国、北马其顿共和国、塞尔维亚。乌克兰和摩尔多瓦已成为欧盟候选国；由于乌克兰战争的爆发，2022年6月23日，欧盟通过投票宣布格鲁吉亚成为欧盟潜在候选国。

米歇尔还表示，未来的成员国必须实施保障司法独立的改革，打击有组织犯罪和腐败，使它们的外交政策与成员国的外交政策和欧盟保持一致。

欧洲理事会主席敦促所有候选国在加入欧盟之前解决双边冲突。

他补充说，欧洲理事会将在下次会议上讨论欧盟扩大议题，他要求候选国“必须确保过去的冲突不会再带入到欧盟”。

查尔斯·米歇尔表示，“扩大”一揽子计划在10月份会更加明朗。欧盟委员会预计 10 月份提供更多有关渐进式入盟的详细信息，在入盟之前，允许未来的成员国可以充分利用参与某些欧洲机构和政策。

米歇尔最后表示，扩员之前欧盟必须实施改革。此次论坛是在斯洛文尼亚高山湖布莱德湖(le Lac de Bled)举行的。

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