西班牙唇吻足协主席的妈教堂绝食 称要为儿子受不公指责拼命

西班牙/一吻而“成灾”

西班牙足协主席路易斯·鲁维亚莱斯的表亲称，他的母亲周一在教堂内开始绝食，抗议她的儿子因亲吻夺得世界杯冠军的功勋球员珍妮·埃尔莫索事件而受到的“不公待遇”。

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据路透社说，西班牙皇家足球联合会 (RFEF) 主席鲁维亚莱斯于8 月 20 日在悉尼举行的西班牙世界杯夺冠后的颁奖典礼上亲吻了埃尔莫索的嘴，周六被国际足联停职，此举引起了轩然大波。埃尔莫索说，他是西班牙足协主席，有权有势，她只是一个运动员。但她不想被亲吻。

尽管此事已升级为有关男子气概行为、妇女权利和性虐待的全国性争端，但足协主席仍拒绝辞职。

为鲁维亚莱斯辩护的西班牙足协周一召开了紧急会议来评估局势，未知下文。

而西班牙劳工部长约兰达·迪亚兹周一还会见了代表埃尔莫索的女球员的工会 FUTPRO 和西班牙足球运动员协会的代表。迪亚兹在会前的视频声明中表示：“足球运动员珍妮·埃尔莫索所经历的事情根本不应该发生。”

与此同时，鲁比亚莱斯的表亲凡妮莎·鲁伊斯告诉记者，她的家人足协主席因部长所说的“不应该”的过早判断而遭受痛苦和谴责。她对部长称，“我们希望不受干扰，正义得以伸张……珍妮，我们希望你说实话。”

她说，足协主席的母亲安吉利斯·贝贾尔已经绝食，不想离开位于西班牙南部莫特里尔鲁维亚莱斯家乡的神职人员帕斯托拉教区教堂。贝贾尔告诉国家通讯社埃菲社，她的绝食将持续下去，“直到找到解决方案，以解决他们强加给我儿子的不人道和残酷的追打”。

足协主席的妈贝贾尔告诉埃菲社：“正如视频所证明的那样，由于双方都同意，所以不存在性侵。” “我的儿子不会伤害任何人。”

46 岁的鲁维亚莱斯对这个吻一直表现出挑衅立场。但当事人埃尔莫索、她的队友、几名男球员和西班牙政府都谴责这一吻是不受欢迎的。

在上周五举行的一次联合会会议上，人们普遍预计鲁比亚莱斯将辞职，但他却拒绝辞职，并试图为自己的行为辩护，并称这一吻是“自发的、相互的、欣快的和双方同意的”。

西班牙足协RFEF表示，鲁比亚莱斯将通过法律手段为自己辩护，以证明“他完全清白”。

据路透社说，近年来，性歧视问题已成为西班牙的一个突出话题。数以万计的妇女参加了街头游行，抗议性虐待和暴力，社会党领导的联合政府主持了包括同工同酬或堕胎权在内的法律改革。

西班牙女权主义团体呼吁今天在马德里举行名为“与妳同在”的示威活动。周日，数百人在萨拉曼卡举行示威，反对鲁比亚莱斯。

西班牙政府不能解雇鲁维亚莱斯，但强烈谴责他的行为，并于周五表示，正在寻求通过体育法庭的法律程序让他停职。

据路透社，包括埃尔莫索在内的西班牙杯冠军队的全部 23 名队员以及其他数十名队员周五表示，只要足协主席不辞职，他们就不会参加国际比赛。

西班牙女队的下一场比赛将于 9 月 22 日在国家联赛中客场对阵瑞典。

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