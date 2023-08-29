德国希望大幅减税以重振疲软的经济

经济衰退

欧洲 – 德国总理舒尔茨周二宣布了一项针对德国经济活动的庞大复苏计划，该计划的力度超出预期，尤其是在税收方面，但该计划很难说服经济界。国际货币基金组织预计，欧盟这个前火车头将成为2023年唯一陷入衰退的主要工业国。

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德国总理在柏林附近的梅泽贝格宫举行的新闻发布会上强调：“因此，在这种情况下，我们由联邦政府发起复苏经济计划，以刺激我们国家的发展，这一点非常重要”。

德国组成的联合政府由社会民主党、绿党和自由党组成的杂牌团队组成，同意了一项 10 点复苏计划，并将于周三由部长会议正式通过。主要的创新之处在于到 2028 年之前每年提供超过 70 亿欧元的巨额税收援助计划，而早期计划的金额约为 57 亿欧元。

税收减免方案特别针对中小企业，以加速折旧和鼓励投资的形式。它还包括每年6%的住宅余额递减机制，旨在帮助遭受高利率环境影响的建筑业。

根据一份详细介绍政府计划的文件，建筑业的全面崩溃将危及急需的产能，并加剧房地产市场的社会问题。另一项关键措施将使公司能够更好地用未来的利润抵消过去的损失。 自由财政部长 Christian Lindner 在同一次新闻发布会上解释说，他们现在应该能够补偿“四年内 80% 的损失”，而通常为 60%。

10向经济复苏计划将通过耗资10亿欧元的措施促进新成立的公司进入资本市场。问题仍然是通过之前宣布的 2110 亿欧元基金，通过针对建筑和运输部门的气候保护来支持经济现代化。

政府的计划还旨在通过使用人工智能来减轻建筑许可方面的冗长的手续。

柏林还指望迅速通过一项技术移民法草案，该草案旨在解决劳动力短缺问题，但尚未在议会投票。

俄罗斯乌克兰战争后能源价格飙升对该行业造成了严重打击。最后，该联盟希望保证企业以可承受的价格获得能源供应，并提供补贴价格，但补贴价格并不打算随着时间的推移而确定。

经济界对这一系列经济复苏措施并不热心。经济智者委员会成员维罗妮卡·格里姆对经济日报《商报》表示，虽然“促进”增长的法律对于“改善投资框架条件”很重要，但这些措施“仍然无法弥补德国疲弱的增长”。

合作银行 DZ 银行管理委员会联席主席乌韦·弗罗利希 (Uwe Fröhlich) 向法新社表示，为了让能源这一经济战的核心——能源变得更便宜，“我们必须增加能源供应，而不是一味的补贴价格” 。

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