德国逮捕私通俄罗斯军火贩

德国/俄罗斯/乌克兰战争

德国联邦检察官办公室今天公告，一名德裔俄罗斯嫌疑人因与俄罗斯进行军队使用的电子元件秘密交易，而在德国被捕。该售贩交易还涉及俄罗斯目前在乌克兰部署的无人机急需的电子元件。这些交易违背欧盟及德国对俄罗斯禁令。

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据法新社说，几天前，另一名嫌疑人也因涉嫌向俄罗斯出售军事部件而在德国被捕。

据位于卡尔斯鲁厄的联邦法院检察官办公室发表的一份声明称，周二被捕的嫌疑人名叫瓦尔德马-W.，他涉嫌在 2020 年 1 月至 2023 年 3 月期间 26 次向一家生产军事装备（包括 "Orlan 10 "无人机）的俄罗斯公司出口零部件。

被告提供的部件通常用于这种无人机，因此属于自 2014 年莫斯科吞并克里米亚后欧盟（EU）实施的禁运范围。

2014 年的制裁措施包括禁止出口可用于军事和民用目的的 "军民两用产品和技术"。

据检方指控，为了规避欧盟制裁，瓦尔德马-W.通常从国外向德国进口商品，然后出口到俄罗斯，其中部分是通过嫌犯在巴登符腾堡州（德国西南部）控制的一家公司。这些部件的目的地是两家俄罗斯民用显示器公司，这些公司自己将它们再发送给军事设备制造商。

侵略乌克兰战争爆发后，该嫌疑人据称在虚构的海外收件人的帮助下开始通过迪拜和立陶宛等其他目的地发送货物。

另一位德国企业家也是巴登-符腾堡州居民，8月初根据欧洲逮捕令在法国被捕，罪名是涉嫌在2015年向俄罗斯出口制造狙击步枪的机械。该嫌疑人通过瑞士和立陶宛的第三方公司交付货物。

自去年莫斯科入侵乌克兰以来，欧盟加强了禁运，对俄罗斯实施了十一轮制裁，但俄罗斯经济并未崩溃。7 月，德国外交部长安娜莱娜·贝尔博克 (Annalena Baerbock) 表示失望，指出制裁的影响微弱。

自2022年欧盟颁布禁运以来，世界对中亚国家的出口急剧增加，这表明敏感货物很可能通过第三国转移到俄罗斯。

法新社称，在六月的最新一轮制裁中，欧盟试图限制通过第三国再出口可用于战场的技术，例如微芯片。

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