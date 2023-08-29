普京称不参加普里戈津的葬礼

俄罗斯/瓦格纳/普里戈津

据克里姆林宫今天透露，俄罗斯总统普京没有计划参加瓦格纳雇佣军首领普里戈津的葬礼.普里戈津上周在飞机失事中丧生。俄罗斯官方报告失事基因检测结果，证实普里戈津空难丧生。

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普里戈津乘坐的巴航工业莱格赛 600 私人飞机于 8 月 23 日从莫斯科飞往圣彼得堡，在莫斯科北部特维尔地区坠毁，机上 10 人全部遇难，其中包括瓦格纳的另外两名高层领导人以及四名男子即普里戈津的保镖。

目前尚不清楚飞机坠毁的原因，但坠机现场附近的村民告诉路透社，他们听到一声巨响，然后看到飞机坠落到地面。

当被问及普京是否会参加普里戈津的葬礼时，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫告诉记者：“总统不会出席。”佩斯科夫称，克里姆林宫没有关于葬礼计划的任何具体信息，一切安排均由亲属决定。

事故发生第二天，普京向遇难者家属表示哀悼，并表示他已经认识普里戈津很长时间。

莫斯科为瓦格纳的普里戈津搭建了临时纪念碑。

两个月前，普里戈津和他的雇佣兵对普京的高级军事指挥官发动叛变，控制了南部城市罗斯托夫，并向莫斯科推进，然后在距离首都 200 公里（125 英里）的地方折返。

这次兵变对普京的统治构成了自1999年底上台以来的最大挑战。克里姆林宫拒绝接受一些西方政客和评论员提出的普京下令暗杀普里戈津的说法，认为这是“绝对的谎言”，但他们没有提供证据表明普里戈津因兵变被杀。

不过，美国总统拜登上周表示，他对普京的死亡并不感到惊讶。

调查人员周日表示，基因测试已证实普里戈津是空难事故中丧生的 10 人之一。飞机上的还有瓦格纳联合创始人、该集团最高军事指挥官德米特里·乌特金（Dmitry Utkin），以及瓦格纳后勤负责人瓦列里·契卡洛夫（Valery Chekalov）。

据路透社今天报道称，俄罗斯丰坦卡媒体周二透露，契卡洛夫的同伙聚集在圣彼得堡的塞韦尔诺耶公墓参加他的葬礼。

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