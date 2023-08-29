普里戈津下葬

俄罗斯 – 在一起蹊跷的“空难”中丧生的俄罗斯准军事组织瓦格纳的首脑普里戈金29日被悄声下葬。法国《世界报》记者29日发回报说，他们一整天都在圣彼得堡追踪普里戈津将下葬的具体地点和确切时间，结果还是普里戈津餐饮公司康科德 (Concord)瓦格纳组织相关Telegram账号登出消息说，稍早，普里戈津已在Porokhovskoïé墓地下葬，希望悼念他的人可以前去那里。

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等到法国《世界报》和法新社记者赶到现场时，只远远望见普里戈津的灵柩背面，并无法靠近下葬现场。法国《世界报》记者表示，据报他的父亲就安葬在这个Porokhovskoïé墓地。

当被问及普京是否会出席普里戈津葬礼时，克里姆林宫发言人德米特里‧佩斯科夫告诉记者：“总统不会出席。”

佩斯科夫说，克里姆林宫没有关于葬礼计划的任何具体信息，葬礼安排事宜由亲属决定。他没有透露瓦格纳领导人何时何地下葬，但一些俄罗斯媒体称，葬礼最早可能于周二在普里戈津的家乡圣彼得堡举行。

俄罗斯国家最高刑事调查机构——调查委员会（Investigative Committee）于周日正式确认了普里戈津的死讯，但没有说明坠机原因。

坠机后第二天，普京向遇难者家属表示慰问，并说普里戈津是一位“有才华的商人”，但“生前犯下了严重错误”。

此次坠机事件发生在普里戈津发动反俄军事领导层叛乱整整两个月之后。8月23日，普里戈津乘坐的公务机在从莫斯科起飞前往圣彼得堡几分钟后从空中坠落。就在坠机前，普里戈津刚从非洲旅行回来，他试图在那里扩大瓦格纳集团的活动。

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