普里戈津在圣彼得堡举行葬仪

俄罗斯/普里戈津

俄罗斯瓦格纳雇佣军头目普里戈津今天在俄罗斯圣彼得堡下葬。今天稍早，俄罗斯总统府克里姆林宫预告总统普京不会出席普里戈津的葬礼。瓦格纳集团今天报告说，仪式是在私人性质小范围举行，但欢迎亲朋好友向普里戈津说告别。

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据法新社发自圣彼得堡消息，瓦格纳集团老板叶夫根尼·普里戈津（Yevgeni Prigozhin）日前在一次飞机失事中丧生，下葬仪式是非公开举行，据瓦格纳周二称，普里戈津葬礼在圣彼得堡的一个墓地举行。

法新社说，目前并不清楚普里戈津是否已经入土被埋葬。

这是自瓦格纳六月底针对俄罗斯总参谋部的兵变失败以来瓦格纳发出的第一条信息，这次叛乱使普里戈津成为权力的敌人。

克里姆林宫今天早些时候宣布，总统普京不打算参加普里戈津的葬礼，普京在普里戈津叛变期间称他为“叛徒”。

普里戈津来自圣彼得堡，他在上周三在莫斯科西北部的飞机失事中丧生。

空难引发西方怀疑。但克里姆林宫否认与此事有关。

刚刚过去的周日，俄罗斯调查委员会在分析遗传基因调查后公布说，普里戈津在空难受害者名单中。但该调查以及俄罗斯官方均没有提及空难原因，也没有提及炸弹或地面导弹导致飞机坠毁原因。

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