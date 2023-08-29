欧洲有史以来最严重野火肆虐希腊东北自然保护区

希腊/森林大火

位于希腊东北部自然保护区的达迪亚森林已经连续11天面对野火肆虐。欧盟“哥白尼应急管理服务机构29日表示，这是欧洲有记录以来最大规模的森林火灾。

位于希腊东北部的重要自然保护区达迪亚森林自8月19日起，野火延烧不断，损失严重。摄于2023年8月22日。

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欧盟“哥白尼应急管理服务机构估计，这场自8月19日开始的大火已经波及8万1千公顷的森林。

几天以来，也已经有20人在火海中丧生，其中大部分人为移民。

法新社29日引述消防部门消息指出，当地目前尚有至少三个火点没有得到控制。附近有些地区也重新出现火苗。

达迪亚森林被看作是希腊最重要的两个绿肺之一，也是欧洲自然保护区网络Natura 2000的组成部分。这里不仅植被茂密，以黑松、欧洲赤松和橡树为主，而且也因为鸟类群体多种多样，尤其是诸如黑秃鹫、狮鹫、埃及秃鹰等猛禽在这里栖息或冬眠而闻名世界。这里也栖息着希腊最稀有的“捕食者” - 白肩雕和白尾海雕。当地鸟类学者协会说，这里有166种不同鸟类，其中黑鹳和灰鹧鸪都被列为希腊濒危动物。

野火重创的不仅是这里独特的生态景观，当然也是当地经济。达迪亚森林所处的埃夫罗斯（Evros）省是希腊最贫穷地区之一。森林业、养蜂业以及旅游业都是当地经济的重要元素。许多羊群也在这场大火中化为灰烬。

与此同时，在首都雅典北部，森林大火也正吞噬被看作是首都绿肺之一的帕尼萨山。那里，大火也已经延烧了一周。

几天来，欧盟几乎将一半欧洲共享空中力量派往希腊，协助灭火，包括11架飞机、一架直升机以及400多名消防员。

今夏以来，和许多地中海沿岸国家一样，希腊多处发生森林野火。希腊有关部门估计，仅是今年，境内就有超过12万公顷的森林被烧毁。根据哥白尼应急管理服务机构的数据，这相当于自2006年以来，每年平均野火造成的森林损失的三倍。

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