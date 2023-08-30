法经济部长勒梅尔呼吁欧盟调整规则以便与中美竞争

法国/欧洲联盟

法国经济部长勒梅尔29日在巴黎出席一次法国企业家见面会时发表讲话，希望欧洲联盟调整规则，以便欧盟能够与中美这个两个世界最大经济体竞争。

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29肉这次企业家见面会由法国企业主协会发起。经济部长勒梅尔在会上表示，欧洲大陆可以以低碳、公正公平、团结互助的模式，成为21世纪第一大经济体。这种经济模式比中国的中央集权模式或美国模式更令人羡慕。

勒梅尔希望21世纪不是中美两大国危险的面对面游戏，而是中美欧竞争的世纪。他指出，欧盟捍卫自身利益至关重要。而欧洲大陆要想成为世界头号经济体，就必须抓住生成式人工智能技术以及应对气候暖化所必须的低碳经济提供的机会。

勒梅尔举例说明指出，法国刚刚推出个人电动汽车环保优惠措施。未来，在法国购买电动汽车，需要考虑汽车的环保指数。

观察人士认为，这项措施有可能影响自中国进口的电动车。

但是，这项措施仅限于法国市场。勒梅尔表示，他本希望这是一项专用于以欧洲组件而成的工业产品的欧盟措施，而不仅仅是法国措施。但是由于欧盟的相关标准规定，他不能这样做。可是，中国和美国都在这样做。他因此呼吁推动欧盟改变规则，提高对欧洲产品、欧洲技术、欧洲就业的重视。勒梅尔尤其指出，欧洲如果想击退中国在汽车制造业的产业升级，就有必要改变欧盟标准，简化这些标准，提升欧洲产品的身价。

法国经济部长也特别指出，在欧盟内部建立资本市场联盟，为投资提供便利条件已经迫在眉睫。

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