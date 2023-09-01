乌外长：普京无法保护俄罗斯人民，唯一能做的是用导弹击落对手

俄罗斯/政治/乌克兰

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）周五在接受美国有线电视新闻网(CNN)主持人阿曼普（Christiane Amanpour)采访时表示，乌方正在进行的反攻“不是失败”，而是“向前迈进”。就俄罗斯境内发生的越来越多的袭击事件，库列巴拒绝承认是乌克兰所为。他指出，“俄罗斯人民应该问问普京总统：你为什么不保护我们和我们的生命，反而要把我们的男人送上乌克兰战场，让他们成千上万地死去？”

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库列巴本周在西班牙访问间隙曾告诉记者，“批评反攻行动节奏缓慢的说法，等于是在对着乌克兰战士的脸吐口水，他们每天牺牲生命、向前推进解放一公里又一公里的乌克兰国土”。他直言，“我建议所有批评者闭嘴，到乌克兰来，亲自解放哪怕是一寸的土地”。

当被阿曼普提及这一言论时，库列巴解释说，“是的，因为人们为什么不问问自己：我还能为乌克兰做些什么？（反而）浪费自己的时间，也浪费收听收看他们节目的人的时间，向他们解释乌克兰为什么失败”。

库列巴强调，乌军正在进行的反攻并没有失败，“如果乌克兰失败了，我可能是第一个说出真相的人。但我们没有失败——我们在前进。我们通过没有空中掩护的雷区解放了我国数千平方公里的土地。”

库列巴说，当他在说出“闭嘴”二字时是随机反应，当时并没有在想着纸上谈兵的人或评论家，而是想着从前线回来的乌克兰士兵，“当你执行完任务回来，拿回手机，打开一看，所有聪明人都在说你有多慢，你做得不够好，你会有什么感觉？你刚刚失去了两个战友。你差点丧命。你匍匐前进一公里，在战场上排雷。你自己作出牺牲——你在激烈的战斗中攻占了该死的俄国战壕。然后你看到有人说‘哦，伙计们，你们太慢了’？”

库列巴表示，将继续捍卫在前线作战的乌克兰士兵，因为值得为他们这样做。库列巴说，“包括美国在内的我们的合作伙伴正在帮助我们，他们明白事情正在朝着正确的方向发展。他们也明白，这并不是什么悲剧，也不是什么放缓”。“这只是在发生，因为这很艰难。这是一场艰苦的战斗”。

就俄罗斯境内近期发生的越来越多的袭击事件，库列巴在采访中拒绝承认是乌方所为，“这是他们的事。我不知道是谁在这样做，也不知道为什么会这样。我认为问题有点不同: 俄罗斯人民应该问问普京总统：你为什么不保护我们和我们的生命，反而要把我们的男人送上乌克兰战场，让他们成千上万地死去？这是问题所在。”

库列巴补充说，“因为普京作为俄罗斯救世主和保护者的整个范式正在瓦解，因为他没有能力。他唯一能做的就是用导弹击落对手”。库列巴承认自己暗指的是日前坠机身亡的瓦格纳集团首领普里戈任，他认为后者是因座机被导弹击落而亡。

库列巴谈到，“我们生活在自由世界，我们有提出任何问题的自由，但在俄罗斯发生的这些袭击和事件中，我认为应该由普京总统来回答这个问题，而不是我们。”

就普里戈任所乘坐的私人飞机为何坠落，俄罗斯当局正在进行调查尚无官方定论。日前，拜登政府一名高级官员表示，“我们目前没有任何信息表明，对据报道载有叶夫根尼·普里戈任的私人飞机发射了地对空导弹”。

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