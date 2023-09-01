俄司法部将诺贝尔奖得主、著名记者列入“外国代理人”名单

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俄罗斯司法部周五将2021年诺贝尔和平奖共同得主俄罗斯独立记者、《新报》总编穆拉托夫（Dmitry Muratov）列入“外国代理人”名单。这是普京当局用来打压不同声音的常用标签。

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俄罗斯司法部称，穆拉托夫“利用外国平台传播旨在对俄联邦外交和国内政策形成负面态度的观点”，并参与了其他“外国代理人”内容的制作和传播。

穆拉托夫是继前苏联领导人戈尔巴乔夫以来俄罗斯首位诺贝尔和平奖获得者。同年获得该奖项的还有菲律宾调查记者雷沙（Maria Ressa），二人的获奖理由为“捍卫言论自由这一民主和稳固和平的前提”。

去年俄罗斯全面入侵乌克兰后，穆拉托夫4月在从莫斯科开往萨马拉的火车上遭人泼油漆袭击。他担任总编的《新报》因政府加强审查而停刊。为避免审查，该报在拉脱维亚首都里加推出了《新报欧洲版》。随后其网站在俄罗斯境内被封锁，该报的媒体执政被吊销。自2000年以来，《新报》已有6名记者和撰稿人遇害，其中包括调查记者安娜·波利特科夫斯卡娅（Anna Politkovskaya），她是在普京生日当天在莫斯科被枪杀的。

穆拉托夫去年6月拍卖了他的诺贝尔奖牌，为儿童难民筹集资金。据拍卖行介绍，他的诺贝尔和平奖奖牌拍出了1.035亿美元的天价。据悉，此次拍卖100%的收益将用于联合国儿童基金会对因战争而流离失所的乌克兰儿童的人道主义救助。

与此同时，俄罗斯司法部还将喜剧演员别利（Ruslan Bely）、经济学家索宁（Konstantin Sonin）、记者卡塔耶夫（Denis Kataev）、前圣彼得堡议员雷兹尼克（Maksim Reznik）、持不同政见者和作家拉津斯基（Oleg Radzinsky）、“莫斯科回声”电台记者拉林娜（Ksenia Larina）、前纳瓦尔尼组织雇员卡尔波夫（Yevgeny Karpov）以及反战组织“新图瓦”（Novaya Tyva）等个人和实体列入“外国代理人”名单。

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