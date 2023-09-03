泽连斯基宣布将撤换战时防长列兹尼科夫：国防部需要新方法

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）9月3日表示，他将在本周要求最高拉达（议会）解除国防部长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）的职务，并由乌克兰国家财产基金(SPFU)负责人乌梅罗夫（Rustem Umerov）取而代之。泽连斯基在周日晚的例行视频讲话中宣布了这一消息，为乌克兰国防机构在抵御俄罗斯入侵战争期间的最大人事变动奠定了基础。

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列兹尼科夫担任防长的前途在乌克兰国内引起了越来越多的猜测，因为国防部的财务不当行为已被曝光，乌克兰政府已开始对官员腐败问题进行多项调查。

据《纽约时报》报导，泽连斯基在一份声明中说，列兹尼科夫本人并未卷入不断扩大的军事合同处理不当调查，他将由现年41岁的乌梅罗夫接替。泽连斯基表示，乌克兰最高拉达必须批准这一人事变动，希望后者能同意他的请求。

泽连斯基在视频讲话中谈到，“本周，议会将做出一项人事决定。我现在就概述一下。我已决定更换乌克兰国防部长。奥列克西·列兹尼科夫经历了550多天的全面战争。我认为国防部需要新的方法和其他形式与军队和整个社会互动。现在应该由鲁斯泰姆·乌梅罗夫领导该部。乌克兰最高拉达非常了解这个人，乌梅罗夫先生不需要任何额外的介绍。我希望议会支持这位候选人”。

泽连斯基在视频中表示，“秋天是一个加强的季节。荣耀归于乌克兰！” 列兹尼科夫没有立即发表评论，他一直是乌克兰在世界舞台上的公众形象代言人中的一员。去年2月全面入侵开始后，乌克兰首都基辅被俄军部分包围，泽连斯基和多名高级官员留守基辅，列兹尼科夫是其中之一。

列兹尼科夫因与对乌军援国家通过“乌克兰防务问题国际联络小组”在德国拉姆施泰因空军基地举行的多轮会议中谈判转让大量捐赠的西方武器装备而赢得赞誉。他监督了乌军的扩充，以及从苏联时代遗留武器向西方武器系统的过渡，并协助领导抵抗俄罗斯的入侵。

但是由于乌克兰国防部在战争期间预算膨胀，该部门今年受到了一连串关于军事合同处理不当和腐败的指控。据政府数据显示，乌克兰国防部合同中价值9.86亿美元的武器装备一度未能按合同规定的日期交付。有些武器的交付甚至晚了几个月。

乌克兰调查记者还发现了军事承包方面的其他问题，似乎显示出对鸡蛋、罐装豆子和冬衣等军队基本用品的巨额超额支付。列兹尼科夫曾表示，乌国防部正在起诉，以追回武器合同中损失的资金。政府官员说，许多问题是在战争初期乌克兰疯狂抢购武器弹药的混乱时期出现的，后来都得到了解决。在接到鸡蛋价格过高的报告后，乌克兰政府的两名部委官员，一名副部长和一名采购负责人于冬季被捕。

今年2月，泽连斯基所属政党的议员们曾传出消息，列兹尼科夫不久后将卸任防长，乌国防部情报总局局长布达诺夫（Kyrylo Budanov）将接替其职务。列兹尼科夫当时向媒体为他作为防长所取得成绩辩护，概述了为遏制腐败所采取的措施，并表示人员决定权在总统手中。他指出：“我在团队中.……我将为我们的胜利付出一切必要的努力”。

57岁的列兹尼科夫当时谈到，“没有人会在一把交椅上坐一辈子”。他强调，防长职位“由乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基根据宪法决定”。据乌国防部消息显示，列兹尼科夫最后一次公开活动是在9月1日祝贺新学年的开始。他当天还与法国国防部长勒科尔尼（Sébastien Lecornu）就军援等问题进行了通话。

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