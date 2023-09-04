乌克兰/俄罗斯

乌克兰国防部9月4日星期一声称，上周在南部战线的艰难反攻取得了战果，并从巴赫穆特（东部）附近的俄罗斯军队手中夺回了三平方公里土地。 本台采访地缘政治分析师、中欧和东欧问题专家乌尔里希·布纳特称，重新夺回乌克兰领土的过程将是漫长的，而且在人员和物资方面代价会高昂。

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乌克兰国防部副部长加纳·马利亚尔周一在公共电视上表示，乌克兰军队继续在梅利托波尔地区进行进攻行动，并在南部在Novodanylivka和Novoprokopivka附近取得战果。据消息，基辅军队还收复了巴赫穆特镇东部附近3平方公里的地区。巴赫穆特镇（东部）。

乌克兰反攻已有两个月。罗博泰尼村解放一周后，乌克兰军队继续在南部战线发起攻势，在那里他们突破俄罗斯在扎波罗热地区的第一道防线。 乌克兰国防部副部长周五宣布了这一消息，并得到了美国的确认。

但最近几天，美国媒体上却出现了质疑这一反攻有效性的声音。

地缘政治分析师、中欧和东欧专家乌尔里希·布纳特 (Ulrich Bounat) 早前就分析称，显然乌克兰的反攻只能是长期且极其残酷的。据RFI 国际部对他的采访，他指出， 很可能在不少人中都希望乌克兰获得装甲车和突击坦克以后，俄罗斯军队会很快崩溃。

还有一些声音试图让事态平静下来，他说他想到美国陆军参谋长马克·米利将军说：“小心，战斗将是漫长而艰难的。” 现在，我们看到战场局势，期望的这种最终突破防线、发动大规模装甲进攻是行不通的。这可能是想象中的快速获胜的唯一方法，但行不通。 事实上，我们又回到了一种更慢的方式，即消耗战。由小型突击小组出发攻击房屋、战壕等。 乌军正在进步，虽然非常缓慢，但它正在进步。 这样的战术能够保存军火实力，保护战斗人员。

据乌尔里希·布纳还认为：“在战场下面发生的事情可能也是一场预备队之战、一场炮兵之战。” 双方都有一个非常明显的愿望，即耗尽对方后备力量，并致力于让敌人最终会在一段时间后崩溃……我认为这就是乌克兰人所希望的。 我们已经可以看到，俄罗斯人在南部部署了一些预备队，他们被动员起来试图堵住突破口的漏洞。 因为即使占局没有进展，战斗也是极其激烈的，我们仍然处于真正的挨家挨户的巷战中。 因此，在这种情况下，一个阵营和另一个阵营的目标和希望都是，让敌方储备耗尽。

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