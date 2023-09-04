剑桥大学先进光子学与电子学中心称或终止与北京航天控制装置研究所项目合作

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据《泰晤士报》披露，剑桥大学将终止与一家中国国有军事技术公司的合作，该公司的母公司生产航天器、导弹和无人机。

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据《泰晤士报》今天披露，剑桥大学的一个研究小组--先进光子学与电子学中心（Cape）与几家中国公司合作，其中包括科技巨头华为和中国太空计划主要承包商的一家子公司。

英中透明慈善组织（UK-China Transparency charity）获得并与《泰晤士报》共享的文件显示，该大学与北京航天控制装置研究所（BIACD）合作开展了四个研究项目。

美国国务院的一份简报证实，北京航天控制装置研究所是中国航天科技集团公司的子公司，而中国航天科技集团公司是中国最大的国有制造企业之一，为中国的太空计划提供技术，并制造无人机和武器系统部件。

该公司的网站称其为中国 "唯一的洲际战略核导弹制造商"。其主要无人机型号 CH-4 已出售给包括缅甸军政府、刚果民主共和国和阿拉伯联合酋长国在内的买家、

剑桥项目的网站称，BIACD 开发的技术将 "用于中国智能电网以及石油、应急通信和智能制造领域"。该网站并未提及 BIACD 的军事联系。

“英中透明”获得并与《泰晤士报》共享的剑桥大学对该合作关系的风险评估承认，BIACD 有民用和军用部门，其约 60% 的业务来自中国军方。

该合作项目于 2014 年开始首个联合项目，将于本月底结束。而自 2018 年以来没有宣布新的研究项目。

最后一个联合项目已于今年早些时候结束。剑桥大学将从 BIACD 接受的约 210 万英镑资金中返还 120 万英镑未使用资金。信息自由文件显示，到目前为止，BIACD 已经赞助了四个研究项目，包括传感器、振荡器和无线电技术等。

据剑桥大学表示，所有研究项目都是民用项目，并且都获得了英国出口管制部门的批准。

剑桥大学发言人表示，这笔钱正在退还，因为自 2018 年以来没有启动新项目。他表示，Cape 在建立合作伙伴关系之前已征求了政府的建议。他还说：“在批准他们的会员资格之前，他们的参与经过了英国驻北京大使馆的英国贸易和投资办公室的审查。” “我们与民用部门合作开展民用项目。”

《泰晤士报》于 2021 年首次披露的中国高管领导力计划 (Celp) 已接待了至少四名来自中国国有军火制造商的高级人物。它由剑桥中国发展信托基金运营，该慈善机构在耶稣学院租用办公室，但独立于大学。

英国外交部发布的一份文件称，2017年的与会者包括中国卫星网络有限公司董事长张东辰，他当时担任中国电子科技集团公司（CETC）副总经理。

中国电科是中国第三大电子公司。 人权观察组织将其称为监视国家和侵犯新疆维吾尔人人权的主要策划者。 有几家子公司是受到美国制裁的子公司。

中国政府发布的一张照片证实了东辰参加 Celp 的情况，照片上可以看到他的名片。 中国政府发布的另一张嘉宾照片显示的是前中共中央委员曹建国。2012年出席会议时，建国担任中国航天科工集团公司副总经理，该公司是一家受到美国制裁的国有军火制造商。

据英国政府发言人表示，外交部在 2019 年之后没有参与 Celp 项目的记录。他表示：“我们不会接受损害我们国家安全的合作。

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