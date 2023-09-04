艾尔多安今赴俄罗斯见普京 图救乌战谷物出口协议

土耳其/俄罗斯

土耳其总统埃尔多安应于今天前往俄罗斯，与俄罗斯总统普京商讨恢复乌克兰谷物经由黑海出口的协议事宜，也为秋收运输安全做铺垫。

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艾尔多安与普京的会谈将在俄罗斯西南部的索契举行。

埃尔多安与普京自去年 10 月以来的首次会晤正值俄罗斯军队试图遏制基辅的反攻。

土耳其总统希望利用这些有关乌克兰粮食运输的会谈作为基辅与莫斯科之间更广泛和平谈判的跳板。法新社说，埃尔多安是少数几位与普京保持良好关系的北约领导人之一。自 2022 年 2 月俄罗斯在乌克兰发起侵略战争以来，他们之间密切但时而动荡的关系似乎得到了加强。

普京决定减少和推迟土耳其对俄罗斯天然气的支付，这有助于缓解土耳其经济危机的影响，埃尔多安在今年 5 月差点因此失去连任。

土耳其方面拒绝加入西方对俄罗斯的制裁，并已成为俄罗斯人寻求获得一系列产品和服务的重要地点。

然而，埃尔多安也向乌克兰提供武器并支持乌克兰加入北约。土耳其的立场或激怒了俄罗斯总统普京。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）7 月带回了一些乌克兰指挥官俘虏，克里姆林宫对此尤为恼火，根据莫斯科和基辅达成的协议，这些指挥官应留在土耳其直至冲突结束。

但俄罗斯和乌克兰现在都希望埃尔多安能在他们集中的黑海的战斗冲突中提供支持，尤其是在调停谷物出口方面。

据法新社说，今年 7 月，俄罗斯退出了允许乌克兰谷物通过海路运输的协议，并批评西方制裁阻碍了俄罗斯向国际市场出口本国农产品和化肥。此后，俄罗斯威胁要攻击离开乌克兰黑海港口的船只。 俄罗斯还加强了对乌克兰港口基础设施的轰炸。

乌克兰现在只能依靠陆路和一个浅水河港运送粮食，这大大限制了粮食出口量。基辅正在寻找合作伙伴以增加出口，包括通过黑海。

乌克兰最近派出四艘船只测试一条新的航道，这条航道只短暂进入国际水域，主要沿北约成员国控制的水域航行，因此不易受到俄罗斯的袭击。

莫斯科则提出了自己的建议，即向非洲免费运送粮食，并利用卡塔尔提供的资金，以较低的价格在土耳其加工谷物。

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