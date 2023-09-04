英媒指俄乌战争爆发后 中资银行向俄银行提供数十亿美元资金

俄罗斯/中国/人民币

联合早报引述英国媒体消息指，在俄乌战争爆发后，随着西方机构撤出俄罗斯，中国四家银行向俄罗斯银行提供了数十亿美元的资金。消息指一方面中国阶级推动人民币，另一方面显示西方制裁致使俄罗斯金融陷入困境见效。

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据英国《金融时报》星期一（9月4日）报道称，基辅经济学院分析来自俄罗斯中央银行的数据后指出，截至今年3月份，中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行在过去14个月将在俄风险敞口（exposure）规模从22亿美元（29亿新元）增加至97亿美元。

报道称，这四家银行都拒绝置评。

《金融时报》认为，这四家银行的举措，是中国推动人民币成为美元除外的替代全球货币的举措之一。

整理这些数据的基辅经济学院发展副主任奥诺普里延科（Andrii Onopriienko）说：“来自中国的银行向俄罗斯银行和信贷机构提供的贷款，大致上是人民币取代美元和欧元的案例，表明制裁正在发挥效用。”

俄乌战争爆发前，俄罗斯有超过60%的出口付款是以美元、欧元等现被俄国官方称作“有毒货币”进行，而人民币的占比不到1%。

报道称，不过，来自俄罗斯央行的数据显示，“有毒货币”现已降至总额的不到一半，人民币则占16%。

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