古巴查招募古巴人到乌克兰为俄罗斯打仗的人贩子集团

古巴/俄罗斯/乌克兰

古巴官方报告，古巴发现了一个人口贩运团伙，专门强迫或引诱古巴公民前往乌克兰战争中为俄罗斯打仗。古巴称当局正在努力瓦解破获该组织。

广告 继续浏览后续

古巴揭露招募古巴人到乌克兰为俄罗斯打仗的人口贩运犯罪。古巴外交部报告这一消息时没有提供太多细节，但指出该贩运团伙在距莫斯科数千英里的加勒比岛国和俄罗斯境内开展招募雇佣军活动。

古巴政府说，古巴内政部正在努力瓦解一个从俄罗斯运作的人口贩运网络，该网络旨在将居住在那里的古巴公民，甚至一些古巴境内的公民纳入参与乌克兰战争的俄罗斯军队。

路透社说，俄罗斯政府尚未对这些指控发表评论。

俄罗斯去年宣布了一项计划，将俄罗斯武装部队规模扩大30%以上，达到150万名战斗人员，但由于战争中伤亡惨重，这一目标变得更加困难。

5月下旬，俄罗斯一家报纸报道称，几名古巴公民已与俄罗斯武装部队签订合同，并被运往乌克兰，以换取俄罗斯公民身份。

目前尚不清楚古巴外交部的声明是否与这个消息有关。但古巴政府表示，已经开始起诉招募古巴公民被去乌克兰参战的案件。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅