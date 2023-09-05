希腊外长访土耳其 两国关系进入新时代允加强对话

外交

欧洲 – 历史上向来敌对的土耳其和希腊，两国外交部长5日在土耳其首都安卡拉召开的联合记者会上表示，他们国家的关系进入“新时代”，两国并承诺未来几个月将加强对话。

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法新社报导，希腊外长乔治·杰拉佩特里蒂斯（Giorgos Gerapetritis）来到安卡拉访问，时值土耳其深陷经济危机已2年，正在寻求改善与西方盟邦的紧绷关系。

北大西洋公约组织（NATO）7月在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）召开高峰会期间，土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）与希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）才罕见在场边举行会面。

土耳其外长费丹（Hakan Fidan）5日在记者会上表示：“我们与希腊的关系已经进入一个正面的新时代。”

他还说：“我们准备好，在未设任何前提下与我们的邻居希腊持续对话，并基于共同利益在各项领域发展双边关系。”

希腊与土耳其都是北约成员国，但两国关系素来不佳，回溯至一世纪前奥斯曼帝国（Ottoman Empire）灭亡后现代土耳其共和国诞生至今。

彼此间长久以来争议，包括东地中海能源探勘权、塞浦路斯岛（Cyprus）南北分裂及爱琴海诸岛归属。

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