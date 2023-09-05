朔尔茨告诉德国汽车制造商“不要害怕”

慕尼黑车展

欧洲 – 德国总理朔尔茨周二敦促德国汽车制造商不要被中国电动汽车制造商的崛起吓倒，认为与欧洲企业的竞争“令人兴奋”。朔尔茨在慕尼黑汽车展 (IAA) 的开幕致辞中说道， “竞争应该刺激我们，而不是吓到我们”。

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众多中国汽车制造商成为本次车展的明星，中国电车技术超过了德国制造商。 在中国电动发动机领域已经取代大众、梅赛德斯和宝马之后，他们现在的目标是在欧洲市场上达到同样的目标。

朔尔茨先生承认，这些新参与者“以具有竞争力的价格提供有吸引力的报价”，但他坚信“公平竞争可以刺激业务并刺激创新”。

德国总理还表示， “20世纪80年代，有人说日本汽车将入侵所有其他市场；20年后，人们又说“韩国制造’要来了；现在又在说中国电动汽车”。

德国总理朔尔茨表示，“德国制造的汽车的国际竞争力是毋庸置疑的”。

朔尔茨坚持表示： “我几乎不知道世界上还有哪个地方能在如此狭小的空间内拥有如此多的汽车制造专业知识、全球市场上如此密集的供应商和中小企业领导者以及如此多的汽车领域应用研究，这件事情就发生在德国”。

德国总理特别针对德国汽车制造商联合会 (VDA) 做出回应，该联合会主席此前曾就缺乏竞争力、投资和繁琐的欧洲官僚机构发出警告。

德国汽车工业协会（VDA）主席希尔德加德·穆勒（Hildegard Müller）表示， “许多投资者正在远离德国，而更喜欢能源价格更便宜的地方，比如受益于 IRA（《减少通货膨胀法案》，编者注）的美国。我们想留在这里，但我们需要更好的投资环境”。

朔尔茨（Olaf Scholz）在参观展会通道时，青睐宝马、梅赛德斯、大众、博世、德国运输制造业制造商-大陆集团或采埃孚等德国制造商的展位，而没有在中国展商停留。

他还登上了美国制造商特斯拉的汽车，参观了三星以及今年在德国中部开设第一家欧洲工厂-中国电池制造商和技术公司-宁德时代(简称CATL）)。

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