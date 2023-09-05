欧盟难民署指 2023 年上半年欧盟庇护申请案增近30%

欧盟难民庇护署（EUAA）周二(9月5日)宣布，2023年上半年登记的庇护申请与去年同期相比增加了28%。

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2023年上半年在欧盟国家、挪威和瑞士登记的庇护申请案，较去年同期增长28%，这是欧盟庇护机构9月5日宣布的，

该欧盟机构表示，从 1 月到 6 月底，在欧盟 29 个国家共收到了约，519,000 份庇护申请，预计“根据目前的趋势，到年底申请量可能会超过 100 万份”。

欧盟收到的庇护申请案中，以叙利亚阿富汗、人委内瑞拉、土耳其及哥伦比亚人，占了百分之44.

2015-2016年，特别是由于叙利亚冲突停滞导致难民涌入欧洲，庇护申请案件数量达到2015年的130万，和2016年的120万。 2022 年，这一数字为994,945件。

德国是收到申请庇护案件最多的国家：占总数的 30%，几乎是西班牙 (17%) 和法国 (16%) 的两倍。

欧盟难民庇护署还指出，由于这一人数的上涨，许多欧洲国家“面临着处理庇护申请的压力”，等待决定的文件数量与 2022 年相比增加了 34%。其中约有 41% 的请求在一审中获得了批准。

此外，还得加上属于被欧盟另案特别处理的申请案。目前估计约有 400 万逃离俄罗斯入侵的乌克兰人，受益于欧盟的临时保护。

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