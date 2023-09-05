泽连斯基再上最前线与官兵同在

乌克兰/巴赫穆特/泽连斯基

乌克兰总统府宣布，乌克兰总统泽连斯基今天视察了乌克兰东部巴赫穆特附近的前线阵地。根据乌克兰总统府报告，泽连斯基视察看望的是在巴赫穆特地区执行进攻行动的战斗旅官兵。巴赫穆特一直是乌克兰军队与俄罗斯军队激烈拉锯战的战场，军事评论称此地是战争绞肉机阵地，以此形容当地战斗残酷与死伤严重。

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根据乌克兰总统府播放的图像，可以明显地看到泽连斯基在乌克兰陆军司令亚历山大·西尔斯基和其他几名士兵的陪伴下，在一所房屋里检查战地地图。

泽连斯基听取了军官们关于该旅战斗情况的报告，并讨论了他们的阵地需求，特别是在火炮和防空弹药供应方面。

据官方新闻稿称，泽连斯基与官兵们还讨论了电子战手段和伤员送治车辆。

法新社今天报道称，在 2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰之前，巴赫穆特是一个拥有 70,000 名居民的小镇，在 5 月被俄罗斯占领之后，经历了数月的激烈战斗，饱受蹂躏。 此后，乌克兰军队对巴赫穆特侧翼发起攻击，并声称自 6 月开始大规模反攻以来已夺回该地区附近 47 平方公里的土地。

据泽连斯基周一表示，他已经访问了巴赫穆特所在的顿涅茨克其它地区。 他在社交媒体上发布了一段视频，显示他与士兵同在。

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