视频 俄乌黑海运粮协议受阻 乌克兰寻找其它方式

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俄乌黑海谷物协议受阻，在土耳其总统埃尔多安与俄罗斯总统普京周一会晤后，普京宣称俄罗斯不会重新加入乌克兰谷物协议，除非西方满足此前俄罗斯的要求，乌克兰寻找其它运出粮食办法，请看France24 报题。

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俄乌黑海谷物协议受阻，在土耳其总统埃尔多安与俄罗斯总统普京周一会晤后，普京宣称俄罗斯不会重新加入乌克兰谷物协议，除非西方满足此前俄罗斯的要求，乌克兰寻找其它运出粮食办法。

France24专家阿克塞尔解释说，从相关地理区域地图看，可以更好地识别和了解现场发生的情况，正如我们所知黑海周边有几个国家 ，特别是乌克兰、俄罗斯，然后是罗马尼亚到目前为止。

战前乌克兰有敖德萨和马里乌波尔这两个重要港口允许通过黑海出口，例如运送到伊斯坦布尔附近。不过随着谷物出口船只被轰炸了乌克兰一侧找到了替代路线。

如前往位于多瑙河上三角洲的雷尼尔伊斯梅尔港，多瑙河将罗马尼亚北部与乌克兰南部分开，直到最近雷尼尔和伊斯梅尔这些港口都没有受到轰炸影响。

自7月以来黑海粮食协议中断以来一直没有续约 ， 从现在开始这些港口、这些储粮区都成为被攻击目标。

因为罗马尼亚是北约国家，乌克兰方面希望俄罗斯不敢在离北约国家如此近的地方进行轰炸。因此所有这一切仍然是备用计划，正如我们所知 从长远来看它不一定非常可行。

此前有船只进行尝试刚刚离开敖德萨港口，通过边境到达伊斯坦布尔沿着乌克兰行驶然后沿着罗马尼亚海岸边。

乌克兰方面的信息显示不运输谷物而是金属，也是测试俄罗斯反应的一种方式。

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