乌克兰战时衔命的国防部长 今誓言夺回每一寸土地

乌克兰

乌克兰议会今天投票确认了对新任国防部长任命。乌克兰新任国防部长乌梅罗夫誓言拼尽全力解放被俄罗斯占领的乌克兰“每一厘米”土地。

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乌克兰新任国防部长鲁斯特姆·乌梅罗夫在脸书页面上誓言：“我们将解放乌克兰国家的每一寸土地和我们每一个人。我将尽一切可能和不可能的方式来争取乌克兰的胜利。”

新任国防部长称， “我们的计划是胜利，没有任何细微差别或讨论。” 他再次坚称，此时乌克兰正在该国被占领的南部和东部进行艰难的反攻。据部长称，“那里的人民正在期待我们”。

乌克兰议会周三以多数票通过任命这位41岁的克里米亚鞑靼人担任国防部长。

民选官员 Yaroslav Zhelezniak 和 Iryna Guerashchenko 在 电报群Telegram 上表示，在 360 名议员（总共 450 名）中，有 338 人投票赞成泽连斯基总统提议的乌梅罗夫的国防部长任命。

乌梅罗夫迄今为止一直领导着负责国家财产基金，现在他的主要任务是为乌克兰军队获取更多武器与争取胜利。乌梅罗夫是克里米亚鞑靼社区的知名人物，该社区是一个来自乌克兰半岛的说土耳其语的穆斯林群体。 克里米亚于2014年遭俄罗斯吞并。

法新社说，这是一位位虔诚的穆斯林享有优秀谈判者、谨慎和务实的声誉。

除了乌克兰语、俄语和英语外，这位青少年时期曾在美国留学的新部长是少有的能说流利土耳其语并多年来与穆斯林世界保持着良好联系的乌克兰高级官员之一。他曾多次参与与俄罗斯人的敏感谈判，特别是有关交换战俘的谈判。

来自克里米亚的乌克兰总统办公厅主任谢尔吉·莱奇琴科(Serguiï Lechchenko)的顾问向法新社评论说，“这是有史以来鞑靼人担任的最高国家官员职务”。

据莱琴科称，这也是“一个美丽的政治姿态。这意味着不能原谅俄罗斯任何坏事，在克里米亚问题上绝不能妥协”，而自俄罗斯于 2022 年入侵乌克兰以来，西方一些人想要推动基辅放弃这片领土给莫斯科以达成和平协议。

57 岁的前国防部长奥莱克西·雷兹尼科夫 (Oleksiï Reznikov) 仍将是乌克兰抵抗 2022 年 2 月俄罗斯入侵的代表人物之一。但在乌克兰国防部内部发生数起腐败丑闻后，他不得不离职。

据媒体报道，乌克兰总统几个月来一直试图寻找雷兹尼科夫的替代者，但几位潜在候选人都拒绝受命。一位接近总统府的高级别消息人士告诉法新社，战时的国防部长是“非常困难”的工作，很少有人自认为完美胜任，因此“没有排队现象”。

法新社称，对乌梅罗夫的任命也受到乌克兰反腐活动人士的欢迎，他们的意见对基辅的西方支持者很重要。

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