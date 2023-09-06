俄罗斯轰炸接近罗马尼亚边境 布加勒斯特开始担心

罗马尼亚/乌克兰/俄罗斯

俄罗斯正在增加对乌克兰西南部与罗马尼亚接壤地区的轰炸袭击，多瑙河等水域港口和其他谷物出口的关键基础设施都位于该地区。罗马尼亚对轰炸蔓延感到担忧。

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据本台报道称，罗马尼亚担心俄罗斯轰炸接近边境。自7月份允许乌克兰通过黑海出口谷物的协议因俄罗斯退出而中止以来，俄罗斯增加了对乌克兰西南部与罗马尼亚接壤地区的轰炸。

周一，乌克兰声称有证据表明俄罗斯攻击爆炸型无人机从周日到周一夜间在罗马尼亚坠落。 布加勒斯特断然否认了这一消息。但罗马尼亚总统克劳斯·约翰尼斯并没有掩饰他的担忧。 他在与卢森堡首相泽维尔·贝特尔一起举行的新闻发布会上说道：

“没有任何零部件、无人机或任何武器的其他部分落进罗马尼亚。 我们完全控制我们的国防空间。 我们已经检查了一切，我可以让民众放心。 什么也没有落进罗马尼亚。 但是，是的，我们很担心，因为这些袭击发生在距离罗马尼亚边境很近的地方。 就在今天，我们的国防部长告诉我有关在距我们边境 800 米处已被核实的袭击事件。 所以它非常非常接近罗马尼亚。 ”

乌克兰南部敖德萨地区州长奥列格·基佩尔 (Oleg Kiper) 9 月 6 日星期三上午宣布，俄罗斯无人机袭击造成一人死亡。他报告称港口和农业基础设施也遭到毁坏。 俄罗斯军队发射用无人机袭击了敖德萨地区的伊兹梅尔区”“近三个小时”。

他谴责称，“不幸的是，有一人在医院因伤势过重而死亡”，并指出受害者只是一个无辜的农民。 自莫斯科7月终止允许乌克兰通过黑海出口的粮食协议以来，多瑙河上的伊兹梅尔河港已成为乌克兰农产品的主要出口路线之一。 但州长报告说，该港口和农业基础设施遭到轰炸袭击，当地行政建筑也遭到瞄准。

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