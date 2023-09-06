布林肯与弗雷德里克森均突访基辅 加大军援乌克兰

乌克兰/美国/丹麦

美国国务卿布林肯今天突然访问基辅，期间称将宣布价值 10 亿美元的新的援助，以帮助乌克兰持续应对俄罗斯的入侵。稍早，丹麦首相昨天突访基辅并向乌克兰议会发表讲话，此次访问距离丹麦承诺向乌克兰提供 F16 战斗机仅两周多时间。

广告 继续浏览后续

法新社引述美国国务院一位高级官员称："美国预计国务卿布林肯将在基辅宣布美国为乌克兰再提供超过 10 亿美元的新援金"。

这是布林肯自2022年2月俄罗斯入侵以来第四次访问乌克兰。

预计这位美国外交官将在与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）、总理德尼-奇米加尔（Denys Chmygal）和外交部长库莱巴（Dmytro Kouleba）的会晤中讨论乌克兰的需求，尤其是军事援助方面的需求。

据这位不愿透露姓名的国务院官员保证说，华盛顿将继续努力确保乌克兰"拥有现阶段战斗所需的一切"，他指的是基辅自 6 月以来对占据乌克兰南部和东部近 20% 领土的俄罗斯军队发起的反攻。据这位官员说，这涉及 "不仅用于打击，而且用于实际突破俄军设置的恶性防线的装备"。

该官员称，"空中打击与防卫仍是重中之重"。据该官员称，最近几天和几周，乌克兰部队在南部和东部都取得了令人印象深刻的进展。

据美国官员说："但我认为，最重要的是我们从乌克兰军队自己那里获得真正的评估"。

法新社今天引据一名乌克兰议员称，丹麦首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）周二在基辅向乌克兰议会发表讲话。弗雷德里克森的访问距哥本哈根承诺向乌克兰提供 F16 战斗机仅两周多时间。

据乌克兰议员Iaroslav Jelezniak 在电报群Telegram 上报告，"丹麦首相梅特-弗雷德里克森（Mette Frederiksen）在议会发表讲话。"他在电报群上对丹麦首相说：“感谢你们提供 F-16 战斗机。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅