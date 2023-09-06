布林肯再访基辅时 乌战前线俄罗斯导弹炸毁一平民市场

乌克兰/美国/丹麦

俄罗斯今天对乌克兰东部一座城市发动袭击，造成至少16人死亡，这使得美国国务卿布林肯此时访问基辅以支持乌克兰反攻俄罗斯入侵蒙上阴影。乌克兰总统泽连斯基谴责了这起袭击事件，袭击地点位于靠近战场的科斯蒂安蒂尼夫卡市的一个市场、商店和一家药店。至少16 人死亡，死者中有一名儿童，并有多人受伤。

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美国国务卿布林肯抵访基辅时，乌克兰一座市场遭到俄罗斯导弹袭击。路透社引述乌克兰总统泽连斯基说：“必须尽快击败俄罗斯的这些邪恶。”

美国国务院一位高级官员表示，布林肯预计将在为期两天的访问期间宣布美国新一揽子战时援助计划，价值超过 10 亿美元。布林肯是自六月初反攻开始以来第一位访问基辅的美国高级官员，布林肯与外交部长库莱巴进行了会谈，并将与泽连斯基会面。

布林肯今天站在库莱巴旁边说：“我们希望确保乌克兰拥有它所需要的东西，不仅是为了在反攻中取得成功，而且还拥有它长期需要的东西，以确保乌克兰具有强大的威慑力。”

据路透社说，布林肯在前往基辅的火车上还与丹麦首相梅特·弗雷德里克森举行了会谈。美国国务院发言人表示，布林肯感谢弗雷德里克森向乌克兰捐赠 F-16 战斗机，并领导了一个培训乌克兰飞行员的国家联盟。

丹麦和荷兰上个月宣布，一旦飞行员接受飞行培训，他们将立即供应 60 多架美国制造的 F-16，这是首批提供这些飞机的国家。

乌克兰总统泽连斯基在电报群 Telegram 上发帖感谢盟友：“感谢勇气。感谢团结。感谢武器。感谢世界的支持。”

据路透社说，自去年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，美国政府迄今已向乌克兰提供了价值超过430亿美元的武器装备和其他军事援助。但几位共和党总统候选人对美国的援助提出了质疑，引发了人们的担忧：一旦美国 2024 年竞选活动加剧，华盛顿是否仍会以同样的水平支持乌克兰。

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