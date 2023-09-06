罗马尼亚承认俄罗斯无人机部件坠落进罗马尼亚境内显微妙！

罗马尼亚/俄罗斯/北约

罗马尼亚国防部长安吉尔·蒂尔瓦尔周三表示，可能是俄罗斯无人机的部分机件坠落在罗马尼亚领土上。两天前乌克兰称俄罗斯无人机在这个北约成员国的领土上爆炸。罗马尼亚迅即加以否认。罗马尼亚总统今天稍早维持没有俄罗斯武器部件掉落境内的说法，但称对俄罗斯在边境越来越多袭击抱有担忧。

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据路透社今天报道，罗马尼亚称可能有部分俄罗斯无人机部件落在罗马尼亚领土上。

罗马尼亚国防部长安吉尔·蒂尔瓦尔周三对 CNN 广播公司 Antenna 3 表示：“我确认发现了可能是俄罗斯无人机部件的碎片。” 他说，该地区尚未组织撤离，因为没有任何迹象表明这些部件构成威胁。他还表示将对这些碎片进行分析以确认其来源。

乌克兰周一表示，俄罗斯夜间空袭多瑙河对岸的乌克兰港口时，有无人机在罗马尼亚爆炸。但罗马尼亚国防部、外交部以及总统约翰尼斯·克劳斯早些时候都否认了有关俄罗斯无人机在罗马尼亚领土上爆炸的消息，他们都表示俄罗斯的袭击并未对罗马尼亚领土造成直接威胁。

罗马尼亚国防部长蒂尔瓦周三重申了没有直接威胁的信息。他告诉阿格普雷斯，无人机可能在撞击时并未爆炸，而只是坠落或无人机碎片落在罗马尼亚领土上。

罗马尼亚国防部长称，“这并不让我们高兴，但我认为我们不能谈论遭到攻击。如我之前所说，我认为我们需要知道如何区分侵略行为和攻击行为。”

据罗马尼亚国防部发言人表示，搜索小组已经在该地区停留了几天，而部长和其他国防部官员则与居民交谈咨询。

自去年入侵乌克兰以来，莫斯科已对乌克兰目标进行了远程空袭。自7月份莫斯科放弃一项解除俄罗斯对乌克兰黑海港口事实上封锁的协议以来，莫斯科多次袭击了与罗马尼亚隔岸的多瑙河乌克兰河港。

乌克兰总统办公厅主任安德烈·叶尔马克本周一表示，这一事件表明有必要增加现代防空和远程武器，以剥夺俄罗斯向乌克兰发射无人机和导弹的能力。

乌克兰曾多次报告称，在战争期间，疑似俄罗斯武器飞越或撞向乌克兰邻国，其中包括签署了共同防御协议的北约成员国。最引人注目的事件是去年 11 月在波兰边境附近坠落的一枚导弹造成两人死亡。但波兰和北约盟国后来表示，这是一枚失控的乌克兰防空导弹。

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