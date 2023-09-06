英国列瓦格纳为恐怖组织

英国/瓦格纳

英国内政部今天将俄罗斯雇佣兵瓦格纳集团列为恐怖组织。英国称即将提交议会的一项命令草案将允许将瓦格纳的资产归类为恐怖分子财产并予以扣押。英国法律指称成为该组织的成员或​​支持该组织是非法的，最高可获判 14 年监禁。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，英国内政大臣布拉弗曼 (Suella Braverman) 指控瓦格纳集团“暴力且具有破坏性”，是普京领导下的俄罗斯在海外的军事工具。

英国政府指控瓦格纳在乌克兰、中东和非洲参与了抢劫、酷刑和野蛮谋杀，并对全球安全构成威胁。

布拉弗曼直指“瓦格纳是恐怖分子。她并称，英国的法律简单明而且清楚地表明了事实与立场。

英国的命令预计将于 9 月 13 日生效，此后，加入瓦格纳或宣传瓦格纳、安排瓦格纳集会或发表讲话以及在公共场合携带瓦格纳标志将构成刑事犯罪。

瓦格纳雇佣军组织在叙利亚、利比亚以及北非和西非的许多国家开展活动。瓦格纳从俄罗斯监狱招募了数千名囚犯前往乌克兰作战，为俄罗斯2022-2023年冬季侵略战争的攻势提供了主要突击力量。

今年6月，瓦格纳头目普里戈津在俄罗斯发动了一场短暂的叛变，被俄罗斯总统普京谴责为叛国罪。8月23日，瓦格纳领袖普里戈津和他的高级副官在一次飞机失事中丧生。

英国于 2020 年曾颁令制裁普里戈津，再于 2022 年 3 月制裁了整个瓦格纳集团，并于今年 7 月制裁了中非共和国、马里和苏丹与瓦格纳有合作勾联的个人和企业。

英国议会外交事务委员会的议员们是于今年七月份敦促对瓦格纳集团旗下组织实施更有针对性的制裁。

法新社的报道称，英国将把瓦格纳列为恐怖组织，并将瓦格纳集团列为受取缔组织，并与伊斯兰国恐怖组织（Islamic State）和基地盖达恐怖组织（al-Qaeda）并列。

英国内政部长指控称，在普京政权决定如何处理俄罗斯创造的怪物时，瓦格纳充当打手，持续进行破坏活动，为达成克里姆林宫的政治目标效力。

根据英国反恐法取缔瓦格纳的草拟措施，该法将于明天在国会上公布。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅