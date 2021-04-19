欧洲12足球豪门另立门户 球会协会强烈反对

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（法新社巴黎18日电） 欧洲12支职业足球豪门打算创「超级联赛」（Super League）另立门户，欧洲球会协会（ECA）今天表示「强烈反对」。

来自英超、西甲、义甲的12支豪门宣布创立超级联赛的计画，但遭欧洲足球总会（UEFA）与英格兰、西班牙及义大利的足协痛批。

ECA发表声明说：「作为全欧246支指标球队的代表机构，ECA重申既有承诺，与欧洲足总合作发扬欧洲足总的球队竞技模式。ECA强烈反对超级联赛采取的那种封闭式联赛架构。」

ECA常被视为代表欧洲最有力球会的声音，他们选在包括曼联、皇马、尤文图斯等12支欧洲豪门球会宣布另立门户、创建超级联赛前表态。

这其中最引人瞩目者莫过于义甲的尤文图斯，球会主席阿涅利（Andrea Agnelli）本身就是ECA主席。身为超级联赛创始球队，尤文图斯今天也证实他们退出ECA，阿涅利也辞去ECA主席一职。

尤文图斯的发言人告诉法新社，阿涅利还一并辞去欧洲足总执委会委员。

包括皇马、曼联、尤文图斯等职业足坛豪门另立门户，宣布组建超级联赛，赛制更趋近像是NBA等而非欧洲足球总会（UEFA）近1个世纪来的模式与结构，让夙负盛名的欧洲职业足坛面临分裂危机，也为国际足坛抛出超级震撼弹。

© 2021 AFP