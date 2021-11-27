欧洲6国研究：体育界虐童现象 比例男高于女

（法新社摩纳哥27日电） 针对6个欧洲国家、1万多名受访者进行的研究报告今天公布，受访者中有3/4童年时期从事体育活动时，曾遭受生理或心理上虐待，其中男童沦为受害者的可能性比女童更高。

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这份欧洲联盟资助的研究显示，儿童参加校外体育活动时，最常受到的虐待方式是精神虐待，从疏于称赞到羞辱都有。

「体育界的虐童现象：欧洲统计数据」（Child Abuse in Sport: European Statistics）调查发现，有将近2/3受访者表示曾受精神虐待，44%表示受过肢体暴力。

报告主要作者、英格兰边山大学（Edge Hill University）教授哈提尔（Mike Hartill）表示，调查结果显示，欧洲负责治理体育界的人在保护儿童方面「做得太少」，必须做的远远不只制定政策而已。

这份研究由英格兰边山大学和德国伍珀塔尔大学（University of Wuppertal）主导，访调在满18岁之之前，曾参加体育活动的18至30岁民众。

参与国际体育赛事的儿童受虐发生率最高，有84%受过某种形式的虐待。

这份报告访调来自奥地利、比利时瓦隆尼亚区（Wallonia）、德国、罗马尼亚、西班牙和英国共1万302人。比利时的体育界儿童受虐发生率最高，有80%；奥地利的比率最低，但也有70%。

除了奥地利之外，几乎所有国家的受虐比例都是男远高于女。

© 2021 AFP