欧洲COVID-19累计病例破5千万例

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（法新社巴黎28日电） 法新社统计官方数据的结果今天显示，自2019年12月中国率先出现2019冠状病毒疾病（COVID-19）案例后，欧洲累计病例数已超过5000万例。

目前包含亚塞拜然、俄罗斯等52个欧洲国家和领地，累计病例已来到5002万1615例。过去7天一共记录到138万2000例，这代表平均每天有19万7400起病例。

不过在过去两周，许多欧洲国家单日新增病例都有减少。一些政府正逐步放宽遏制病毒散播的抗疫措施。

举例而言，英国已于4月12日允许非必需性商店和户外咖啡厅重新开张。现在英国平均一天新增2300起病例。

此前英国曾实施全国封锁，并于去年12月初开始大规模疫苗接种计画，迄今已让64%的成人至少接种完一剂疫苗。

另外，义大利也已批准酒吧、餐厅、影院和剧院局部恢复开放。法国累计病例逾550万起、高居欧洲之冠，但新增病例亦些微减少。

另一方面，赛普勒斯过去一周每10万居民就有651起新病例，依法新社统计居于全球首位。这个地中海岛国23日已宣布为期两周的新封锁措施。

欧洲累计病例约占全球1/3，但过去这周新增病例只占全球的24%。

自疫情开始以来，欧洲已有超过106万900人染疫病故。但目前每天约3600人病殁，比4月中旬稍稍减少。

© 2021 AFP