欧盟上修欧元区2021成长预估至4.8%

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（法新社布鲁塞尔7日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission)今天大幅上修欧元区今年经济成长预测，由原本的4.3%上修至4.8%。

随着欧元区从2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情及相关封锁措施的冲击中恢复，欧盟执委会原本预估今年经济成长4.3%。

欧元区这项经济预测新数字追平了整体欧洲联盟（EU）的数字，同时欧元区和整体欧盟2022年的经济成长预估皆为4.5%。

欧元区去年经济萎缩6.5%，欧盟整体则是萎缩6.0% ，双双创下历史纪录；如今两者同时复苏，成长幅度也可望写下历史纪录。

欧盟执委会发表声明说：「基于几个因素，成长可望转强。」首先是，第一季的经济活动超乎预期热络。

「其次，有效的病毒防堵策略，以及疫苗接种有所进展，使得新增感染和住院病例减少，让欧盟成员国得以重新开放经济。」

同时，欧盟执委会也上修通膨预估。欧元区2021年通膨预估为1.9%，2022年为1.4%。

欧盟今年消费者物价增幅料稍微加速，来到2.2%，比春季预估值上修0.3个百分点，明年则是1.6%。

不过，欧盟执委会并未对此表达忧心；「2022年，这些压力应该会逐渐减缓，因为生产紧俏的情况会解决，供需也将趋于一致。」

© 2021 AFP