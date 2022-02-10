欧盟下修今年欧元区成长预估

（法新社布鲁塞尔10日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission ）今天表示，今年欧元区经济成长将低于预期，主要因能源价格和供应链问题推升通膨，造成经济从疫情中持续复苏延宕。

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欧盟执委会表示，欧元区国内生产毛额（GDP）今年将成长4.0%，较3个月前预估的4.3%下修。

2022年通膨攀升幅度则将比预估的3.5%更高。

欧盟经济事务执委简提洛尼（Paolo Gentiloni）表示：「欧洲经济今年冬天面临多项不利因素，诸如迅速扩散的Omicron变异病毒，以及能源价格和供应链持续中断带动通膨进一步攀升。」

简提洛尼表示，高物价可能持续强劲到今年夏天，之后随着能源价格涨势和供应瓶颈获得缓解，通膨预期将下滑。

然而，在欧盟警告欧洲东部「地缘政治紧张局势」明显加剧对经济的潜在威胁下，简提洛尼强调，「不确定性和风险仍高」。

俄罗斯在乌克兰边界附近集结了超过10万兵力，引发西方国家忧心可能爆发的攻击。

乌克兰危机对来自俄罗斯的能源供应形成严重的不确定性，拥有27个成员国的欧盟约40%天然气来自俄罗斯。

© 2022 AFP