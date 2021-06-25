欧盟不愿与蒲亭重启会谈 德法提案破局

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（法新社布鲁塞尔25日电） 欧洲联盟领袖今天说，欧盟否决德国和法国推动与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）重启会谈的提案，因为部分成员国担心俄罗斯的侵略行动，予以反对。

美国总统拜登上周才在日内瓦与蒲亭会面，德国与法国本周临时提案，希望欧盟恢复与蒲亭会谈，这让其他欧盟领袖措手不及。

许多欧盟成员国反对这项提案，尤其是东欧国家。在俄罗斯改弦易辙之前，这些国家仍不愿与俄罗斯恢复会谈。

欧盟领袖在布鲁塞尔举行峰会，德国总理梅克尔（Angela Merkel）会后说：「今天已无可能同意立即展开高层会晤一事。」

她说，欧盟领袖们先前同意与俄罗斯维持并发展某种「对话形式」，「我本来希望看到更大胆的一步，但这样也不错，我们会继续努力」。

立陶宛总统诺赛达（Gitanas Nauseda）说：「我们看到我们与俄罗斯关系的情况正在恶化，也看到俄罗斯行为的新侵略型态。」

俄罗斯当局昨天表示，蒲亭「支持」这项提案。自俄罗斯于2014年3月接管克里米亚（Crimea）后，欧盟就冻结与俄罗斯的往来，德法提案若通过，本可恢复双方交流。

欧盟领袖上次与蒲亭举行峰会是在2014年初，蒲亭后来就倾向与个别国家进行双边往来。

© 2021 AFP