欧盟不满俄国承认乌东独立 将跟进美英施予制裁

（法新社巴黎22日电） 欧洲联盟（EU）外交和安全政策高级代表波瑞尔表示，针对俄罗斯承认乌克兰分离主义地区，并且增加在邻国乌克兰领土的兵力部署，欧盟外长将在今天通过对俄罗斯施加制裁。

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波瑞尔（Josep Borrell）在巴黎告诉记者：「当然我们将以制裁的方式回应，规模将由各国外长敲定。」并说对于必要的措施，「我保证将敲定一致决定」，预料宣布制裁就在「今天下午」。

他还说，将在上午备妥可能采取措施的文本。于此同时，欧盟各国与印太国家外长正参加在巴黎召开的一场论坛。

波瑞尔表示，在「今天下午」巴黎论坛期间，他将召集一项紧急场外会议，届时将做出制裁的决定。

他并未透露制裁措施的细节，而预料欧盟将与英美一样在今天宣告实施制裁。

华府已宣布，禁止美国民众与乌东分离地区进行金融交易。俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）是在21日晚间承认乌东分离地区独立。

不久之后，蒲亭随即以「维和」行动为由，下令大军进驻乌东的顿内茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）。

波瑞尔今天指出：「俄罗斯大军已挺进顿巴斯（Donbas）地区，我们认为顿巴斯是乌克兰的一部分。」

不过对于把俄国部署大军定调为入侵，欧盟与美国一样拖拖拉拉。西方国家近几个月来扬言，俄罗斯挥军入侵乌克兰将引发最严厉制裁。

波瑞尔指出：「我不愿说这是全面入侵，不过俄罗斯的军队正驻扎在乌克兰领土。」

© 2022 AFP