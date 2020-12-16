欧盟主席宣示团结 27成员国同天展开疫苗接种

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（法新社布鲁塞尔16日电） 欧盟执行委员会主席范德赖恩今天表示，欧盟27个成员国将在「同一天」开始接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，以示团结。

范德赖恩（Ursula von der Leyen ）是在欧洲议会作此表示。欧盟正面临赶上美国和英国的压力，这两个国家已经开始接种美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国BioNTech共同研发的疫苗。

范德赖恩告诉欧洲议会议员：「要结束疫情，我们需要多达70%人口接种疫苗。这是项巨大任务，所以让我们尽快开始一起接种，让27个会员国同一天开始。」

负责监管欧盟药品的欧盟药品管理局（European Medicines Agency, EMA）将提前一周时间在21日举行特别会议，讨论有条件批准辉瑞&BNT疫苗。

随着英美两国分别在上周和本周开始接种疫苗，欧盟尚未批准疫苗引发疫情严峻的德国强烈不满。因疫苗共同研发商BioNTech是德国企业，范德赖恩也是德国人，德国已经要求EMA在耶诞节前批准辉瑞&BNT疫苗。

根据EMA紧急规定，欧盟成员国可以选择提前单独接种疫苗，但欧盟执委会希望协调整个欧盟一起开始接种疫苗，确保没有任何成员国落后。

范德赖恩强调，辉瑞&BNT疫苗只是欧盟已签约的6种潜在疫苗之一。

她说：「第一种疫苗终于将在一周内获批准，以便立即开始接种疫苗。新的一年将有更多疫苗可接种。」

「总结来说，我们已经购买足够剂量，能为欧洲每一个人接种还有得多。我们将能透过COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）支持我们的邻国和世界各地合作伙伴，这样就不会有人落后。」

© 2020 AFP