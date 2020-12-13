欧盟促中国释放因报导新闻遭拘留者

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（法新社北京12日电） 在彭博（BloombergNews）员工范若伊遭北京当局拘留后，欧洲联盟今天敦促中国释放所有因为从事报导而被关押的记者和公民。

彭博表示，中国籍的范若伊（Haze Fan）7日被便衣警察从她家中带走。中国表示，她是因涉嫌危害国家安全而遭拘留。

欧盟（EU）发言人在声明中说：「所有因为报导的行为而遭到逮捕或拘留的人，都应该立即被释放。」

声明又说：「今年还有其他中国记者或公民在从事报导后失踪，遭到拘留或骚扰。」

欧盟指出：「我们希望中国当局在她（范若伊）需要的时候能提供医疗协助，迅速让她与所选的律师见面，并让她与家人联络。」

中国外交部稍早表示，范若伊的案子正在调查中。

彭博表示「非常担心她（范若伊）」，且将持续打听更多有关她的消息。

中国政府不准人民在中国境内的外国新闻机构担任记者，但允许他们做新闻助理的工作。

2017年加入彭博的范若伊，被列入参与许多商业新闻的报导。

中国几个月前才以类似的嫌疑为由，拘留在中国出生的知名澳洲籍记者成蕾。

在国营中国环球电视网（CGTN）担任主播的成蕾被拘留后，就没有在公开场合被看到过。

另两名澳洲记者伯特尔斯（Bill Birtles）和史密斯（Michael Smith）遭讯问有关成蕾的问题后，不久便逃离中国。

© 2020 AFP