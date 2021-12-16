欧盟允许紧急使用辉瑞抗疫口服药Paxlovid

（法新社海牙16日电） 欧盟药品管理局（EMA）今天允许欧盟国家使用辉瑞的COVID-19口服抗病毒药物Paxlovid，即使这款药物尚未获得正式批准。这项紧急措施旨在抑制Omicron变异株加剧的疫情。

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辉瑞药厂（Pfizer）的Paxlovid与对手默沙东药厂（Merck & Co）研发的口服药，皆获各界赞赏具有开创性，因为它们不需透过注射或静脉给药，更容易使用。

辉瑞药厂本周表示，Paxlovid可使高风险人士的住院和死亡情形减少近9成。

欧盟药品管理局今天透过声明表示：「这款药物在欧盟尚未获得批准，（但）现在可用于治疗感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）、无需辅助供氧且有高风险变成重症的成人。」

「鉴于欧盟各地COVID-19确诊率和死亡人数增加，各国当局若决定提前使用这款药物…比方说在紧急情况，欧盟药品管理局发布这项建议予以支持。」

辉瑞执行长博尔拉（Albert Bourla）表示，这项决定「意指在治疗确诊COVID-19高风险成人方面，我们Paxlovid的数据强而有力。」

他在声明中说：「若经核准，Paxlovid有机会帮助挽救人命、减少住院情形。」

© 2021 AFP