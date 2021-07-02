欧盟入境只认4支疫苗 COVAX：世卫所准都应采纳

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（法新社日内瓦1日电） COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）今天敦促各国政府，但凡旅客入境的接种证书，只要是世卫核准紧急使用的疫苗，应一视同仁，以免全球在旅行和贸易上出现双重标准。

世卫组织（WHO）已核准辉瑞（Pfizer）&德国生技公司BioNTech、欧产AZ（名为Vaxzevria）、韩产AZ（AstraZeneca-SK Bio）、印度产AZ（名为Covishield）、娇生、莫德纳（Moderna）、中国国药（Sinopharm）、北京科兴（Sinovac）8支疫苗紧急使用。

法新社报导，欧盟便利旅行措施的COVID-19疫苗护照7月1日上路，但欧盟疫苗护照却只采认辉瑞&BNT、莫德纳、娇生和欧洲生产的AZ（Vaxzevria）等4支疫苗。

但在非洲广为使用的印度产AZ疫苗（Covishield），欧盟在考量生产状况差别后，未列在认证内，意味在欧盟各国及冰岛、列支敦斯登、挪威和瑞士等，无法给予接种印度产AZ的旅客相同的入境便捷；COVAX今天为此提出上述呼吁。

COVAX今天认为欧盟涉及歧视，发表声明称「所有重开旅游与出入境的措施，若只局部采纳世卫所准疫苗，势必形成双重标准」。COVAX成立目的是要确保疫苗配送公平，特别是对低收入国家。

COVAX说，这将扩大「世界的疫苗分歧」，加剧「已见到的疫苗分配不平」，对于已经深受创伤的经济体，更会有负面冲击。（译者：纪锦玲/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP