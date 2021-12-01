欧盟公布全球门户基建投资计画 与一带一路较劲

（法新社布鲁塞尔1日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）今天公布计画，将筹集3000亿欧元来从事全球公私部门基础建设投资。此举被认为是在回应中国的「一带一路」战略。

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欧盟执委会的文件表示：「全球门户（Global Gateway）计划从2021年到2027年筹资多达3000亿欧元（约合新台币9兆5000亿元）…集结欧盟、成员国、欧洲金融机构、国家发展财政机构的资源。」

这份全球门户计画虽未点名中国的「一带一路」计画，但欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen ）今天在记者会上说：「各国的确需要（比中国的倡议）更好的、不同的提案，而这就是真正的替代方案。」

中国2013年发起一带一路全球投资战略，是中国国家主席习近平的代表性计画，北京曾表示2020年前已投入1398亿美元，光是去年就投入225亿美元。

一带一路的官方说法是要发展海陆基础建设，加强中国与欧亚非的贸易和发展联系，这项倡议已在全球各地找到许多伙伴。

但西方国家认为一带一路是中国影响穷国的工具，批评北京鼓励新兴经济体背负过重债务，并指控背后投标过程不透明，容易导致贪腐。

© 2021 AFP